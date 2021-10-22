線上探索礦山有獎徵答 黃金博館送典藏品復刻版禮品

「傳說中的試金石有科學根據？」、「你知道以前礦工上班都是掛木牌打卡，小小的木牌就是識別證？」這些有趣的礦山知識，都在黃金博物館的數位博物館裡。今天起推出的「典藏文物大搜查」有獎徵答，邀請民眾線上探索礦山知識，通過考驗還有機會獲得台金公司復刻玻璃杯及黃金文具組。

黃金博物館10月新上線的「典藏」、「戶外空間」及「文化行旅」3項主題，民眾上線就能近距離觀賞1984年出廠的公路局訓練車、日治時期遺留下來的「人字砌駁坎」、行政大樓旁的百年大榕樹、還有獨特的蕨類生態牆。

「典藏」主題精選800多件典藏品，包括昔日礦工要在礦坑內辨識「真金」或「愚人金」，礦工必備的「試金石」，爆破工人請領炸藥的珍貴舊照片等，在線上遊覽的過程中，體驗昔日礦山生活的多元風貌。「文化行旅」主題則針對親子、樂齡、情侶好友等，規劃16條涵蓋水金九地區的遊程。每條路線都是邀請在地達人，以愛家鄉的視角，分享煙雨濛濛的水金九秘境。歡迎民眾按圖索驥，來場浪漫水金九之旅。

即日起，民眾不須出門，也能透過數位博物館的環景導覽、虛擬展示、微電影等認識水金九地區及黃金博物館。全程免費，線上參訪，歡迎民眾來體驗。