快訊

詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

線上探索礦山有獎徵答 黃金博館送典藏品復刻版禮品

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
線上探索礦山有獎徵答 黃博館送典藏品復刻玻璃杯文具。圖／黃金博物館提供
線上探索礦山有獎徵答 黃博館送典藏品復刻玻璃杯文具。圖／黃金博物館提供

「傳說中的試金石有科學根據？」、「你知道以前礦工上班都是掛木牌打卡，小小的木牌就是識別證？」這些有趣的礦山知識，都在黃金博物館的數位博物館裡。今天起推出的「典藏文物大搜查」有獎徵答，邀請民眾線上探索礦山知識，通過考驗還有機會獲得台金公司復刻玻璃杯及黃金文具組。

黃金博物館10月新上線的「典藏」、「戶外空間」及「文化行旅」3項主題，民眾上線就能近距離觀賞1984年出廠的公路局訓練車、日治時期遺留下來的「人字砌駁坎」、行政大樓旁的百年大榕樹、還有獨特的蕨類生態牆。

「典藏」主題精選800多件典藏品，包括昔日礦工要在礦坑內辨識「真金」或「愚人金」，礦工必備的「試金石」，爆破工人請領炸藥的珍貴舊照片等，在線上遊覽的過程中，體驗昔日礦山生活的多元風貌。「文化行旅」主題則針對親子、樂齡、情侶好友等，規劃16條涵蓋水金九地區的遊程。每條路線都是邀請在地達人，以愛家鄉的視角，分享煙雨濛濛的水金九秘境。歡迎民眾按圖索驥，來場浪漫水金九之旅。

即日起，民眾不須出門，也能透過數位博物館的環景導覽、虛擬展示、微電影等認識水金九地區及黃金博物館。全程免費，線上參訪，歡迎民眾來體驗。

數位博物館「典藏文物大搜查」活動，今天中午12時起跑，到10月26日中午12時止，將於10月27日以臉書抽獎工具抽出20位幸運得主，獎品包括臺金公司復刻玻璃杯及黃金文具組，詳情請至官網(網址：https://www.gep.ntpc.gov.tw/）或活動臉書（網址：https://www.facebook.com/goldmuseum/）。

線上探索礦山有獎徵答 黃博館送典藏品復刻玻璃杯文具。圖／黃金博物館提供
線上探索礦山有獎徵答 黃博館送典藏品復刻玻璃杯文具。圖／黃金博物館提供
昔日礦工上班都是「掛木牌打卡」，小小的木牌上寫有姓名等基本資料。圖／黃金博物館提供
昔日礦工上班都是「掛木牌打卡」，小小的木牌上寫有姓名等基本資料。圖／黃金博物館提供
線上探索礦山有獎徵答 黃博館送典藏品復刻玻璃杯文具。圖／黃金博物館提供
線上探索礦山有獎徵答 黃博館送典藏品復刻玻璃杯文具。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 礦山 文物

延伸閱讀

樹德半山夢工廠 奪美國MUSE國際設計黃金大獎

工業金屬因全球經濟成長疑慮重挫 油價創兩周最大跌幅

好本錢不藏了！「黃金」賴慧如脫給你看

通膨來了！ 投資人這次拋棄黃金改抱比特幣

相關新聞

水晶森林般的接待中心 蘊藏鄰里生活軌跡

「建築，是一首迂迴的詩」。對康智凱設計師而言，《永康麗莊》這個接待中心，是他對建築的概念履行，更隱含他對美好社會的想望，房屋銷售行為在台灣已屢見不鮮，我們應當將目光轉移，深刻探討銷售過程所留下的新印記，抑或是予人的新想像。

名廚江振誠也驚艷！料理界黑盒子ANAORI kakugama碳鍋登台

今年料理界出現了一個來自日本的神秘黑盒子——ANAORI kakugama碳鍋。一體成型、以炭石墨為材質的它，全身黝黑、...

線上探索礦山有獎徵答 黃金博館送典藏品復刻版禮品

「傳說中的試金石有科學根據？」、「你知道以前礦工上班都是掛木牌打卡，小小的木牌就是識別證？」這些有趣的礦山知識，都在黃金...

內行人這樣選！HotelsCombined推薦得獎溫泉旅宿

泡溫泉已成為多數台灣人在秋冬季節最Chill的享受之一，由於地質關係讓台灣各地皆擁有品質出眾的溫泉。而對溫泉品質要求極高...

台中昌平皮鞋商圈10/24起連5天 每天1店線上主題拍賣

台中市昌平皮鞋商圈主委黃武鎊說，位於台中市北屯區的昌平皮鞋商圈為中部知名鞋類專門商圈，為打響「行在昌平」的名號，讓更多人...

只有今天！foodpanda熊貓超市購物節 千款商品限時5折

五倍券、周年慶帶動超強買氣，foodpanda也宣布於10月22日上午10點起打造1日限定「熊貓超市購物節」，推出近千款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。