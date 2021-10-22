台中昌平皮鞋商圈10/24起連5天 每天1店線上主題拍賣
台中市昌平皮鞋商圈主委黃武鎊說，位於台中市北屯區的昌平皮鞋商圈為中部知名鞋類專門商圈，為打響「行在昌平」的名號，讓更多人認識昌平皮鞋商圈，本月24日到28日連五日舉辦線上拍賣活動，以直播帶領民眾「線上逛鞋店」，一天逛一家鞋店，並拍賣主題鞋款。
黃武鎊說明，10月24日線上拍賣首日為京華皮鞋女鞋日、10月25日為佳佳皮鞋男鞋日、10月26日為吉比童鞋童鞋日、10月27日為宏元皮鞋的女鞋日，以及10月28日為節奏舞鞋的舞鞋日，民眾分享商圈直播還能參與購物金抽獎可立即折抵買鞋，拍賣商品包括GP登山鞋、FILA童鞋通通便宜起標。
黃武鎊說，昌平皮鞋商圈從1967年台中市北屯區昌平路第一家皮鞋工廠成立開始，皮鞋店如雨後春筍般開張，全盛時期短短一百公尺內擠進40多家皮鞋專賣店，成了紅透半邊天的手工製鞋區，吸引各縣市消費者選購、訂製。
黃武鎊指出，昌平皮鞋商圈後隨著訂製皮鞋的榮景不復見，轉型為中部知名鞋類專門商圈，素有「行在昌平」美名；目前商圈內匯集30家販售國內外知名專櫃鞋款的店家，消費者在商圈購買不需要被加上上架費，沒折扣還比百貨公司購買還划算。這次直播拍賣店家不計成本提供更大優惠折扣拍賣，欲參與好鞋競標活動請上臉書搜尋「台中市昌平皮鞋商圈」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言