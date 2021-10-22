台中昌平皮鞋商圈10/24起連5天 每天1店線上主題拍賣

台中市昌平皮鞋商圈主委黃武鎊說，位於台中市北屯區的昌平皮鞋商圈為中部知名鞋類專門商圈，為打響「行在昌平」的名號，讓更多人認識昌平皮鞋商圈，本月24日到28日連五日舉辦線上拍賣活動，以直播帶領民眾「線上逛鞋店」，一天逛一家鞋店，並拍賣主題鞋款。

黃武鎊說明，10月24日線上拍賣首日為京華皮鞋女鞋日、10月25日為佳佳皮鞋男鞋日、10月26日為吉比童鞋童鞋日、10月27日為宏元皮鞋的女鞋日，以及10月28日為節奏舞鞋的舞鞋日，民眾分享商圈直播還能參與購物金抽獎可立即折抵買鞋，拍賣商品包括GP登山鞋、FILA童鞋通通便宜起標。

黃武鎊說，昌平皮鞋商圈從1967年台中市北屯區昌平路第一家皮鞋工廠成立開始，皮鞋店如雨後春筍般開張，全盛時期短短一百公尺內擠進40多家皮鞋專賣店，成了紅透半邊天的手工製鞋區，吸引各縣市消費者選購、訂製。