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台中昌平皮鞋商圈10/24起連5天 每天1店線上主題拍賣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市昌平皮鞋商圈本月24日到28日連五日舉辦線上拍賣活動，一天一家鞋店主題拍賣。圖／台中市昌平皮鞋商圈管委會提供
台中市昌平皮鞋商圈本月24日到28日連五日舉辦線上拍賣活動，一天一家鞋店主題拍賣。圖／台中市昌平皮鞋商圈管委會提供

台中市昌平皮鞋商圈主委黃武鎊說，位於台中市北屯區的昌平皮鞋商圈為中部知名鞋類專門商圈，為打響「行在昌平」的名號，讓更多人認識昌平皮鞋商圈，本月24日到28日連五日舉辦線上拍賣活動，以直播帶領民眾「線上逛鞋店」，一天逛一家鞋店，並拍賣主題鞋款。

黃武鎊說明，10月24日線上拍賣首日為京華皮鞋女鞋日、10月25日為佳佳皮鞋男鞋日、10月26日為吉比童鞋童鞋日、10月27日為宏元皮鞋的女鞋日，以及10月28日為節奏舞鞋的舞鞋日，民眾分享商圈直播還能參與購物金抽獎可立即折抵買鞋，拍賣商品包括GP登山鞋、FILA童鞋通通便宜起標。

黃武鎊說，昌平皮鞋商圈從1967年台中市北屯區昌平路第一家皮鞋工廠成立開始，皮鞋店如雨後春筍般開張，全盛時期短短一百公尺內擠進40多家皮鞋專賣店，成了紅透半邊天的手工製鞋區，吸引各縣市消費者選購、訂製。

黃武鎊指出，昌平皮鞋商圈後隨著訂製皮鞋的榮景不復見，轉型為中部知名鞋類專門商圈，素有「行在昌平」美名；目前商圈內匯集30家販售國內外知名專櫃鞋款的店家，消費者在商圈購買不需要被加上上架費，沒折扣還比百貨公司購買還划算。這次直播拍賣店家不計成本提供更大優惠折扣拍賣，欲參與好鞋競標活動請上臉書搜尋「台中市昌平皮鞋商圈」。

台中市昌平皮鞋商圈本月24日到28日連五日舉辦線上拍賣活動，一天一家鞋店主題拍賣。圖／台中市昌平皮鞋商圈管委會提供
台中市昌平皮鞋商圈本月24日到28日連五日舉辦線上拍賣活動，一天一家鞋店主題拍賣。圖／台中市昌平皮鞋商圈管委會提供

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