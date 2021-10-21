限10天88折！「有之和牛」插旗基隆　還能升級火烤兩吃

甫於新北永和開設分店、築間旗下的「有之和牛」，將於10月22日進駐基隆，開設在台的第8間分店。除了提供和牛鍋物吃到飽、自助吧等服務之外，基隆店將再升級為「2.0」店型，額外提供加價升級「燒烤吃到飽」的服務，讓民眾一次享受火烤兩吃的滋味。為慶祝開幕，首10日還有「內用88折」的限時優惠，每人最低474元起。

有之和牛提供有「和牛吃到飽」方案，主打澳洲和牛、熟成和牛等肉品，每人788元起；另外還有主打Prime級美國特選板腱、霜降、雪花的「特選牛套餐」，每人638元起；針對不吃牛肉的民眾，提供有「豬雞套餐」，吃得到台灣安心究好豬、現流雞腿肉等肉品，每人538元起。同時用餐者可以享受囊括70種以上蔬菜、鍋料、熟食、甜品、飲料的自助吧。湯頭亦有和風鮭魚味噌、和風壽喜燒、麻辣奶香等多種選擇。

本次開幕的有之和牛基隆店，座落於基隆人熟悉的大麥當勞旁邊。除了經典方案外，每人加價99元，就可升級烤爐，讓民眾自行燒烤菜單上或自助吧的食材，增添餐點的豐富性與火烤兩吃的樂趣。10月22日至10月31日期間，為慶祝新店開幕，還可享「內用88折」的限時優惠。