只有今天！foodpanda熊貓超市購物節 千款商品限時5折
五倍券、周年慶帶動超強買氣，foodpanda也宣布於10月22日上午10點起打造1日限定「熊貓超市購物節」，推出近千款日常零食、用品5折大放送，挑戰市場最低價。當日主打限量夢幻生鮮，各式秋蟹、日本頂級麝香葡萄全都限時半價，搭配當日限定優惠碼最低3.3折帶回家。
迎接歲末購物旺季，加上近日氣溫轉涼，正是吃蟹好時機，foodpanda於「熊貓超市購物節」推出多款秋蟹限時半價，老饕眼中的珍饈麵包蟹、鱈蟹及帝王蟹等全都有，秋蟹經典代表的三點蟹更能用超低價99元帶走。此外，熊貓超市還有精選日本山梨縣麝香葡萄與貓眼葡萄，全都限時限量5折優惠，夢幻生鮮於當天下午2點正式開搶，還可搭配滿額優惠碼最低3.3折起。另外還有上百款日韓人氣、在地名店精緻美食，追劇必備零食、韓式辣泡麵，都可以趁此機會撿便宜囤貨。
另外，熊貓超市也針對忙碌的上班族祭出3大時段6.6折優惠碼，上午10點單筆訂單消費滿800元輸入「熊好買」享6.6折，最高折抵350元；下午2點單筆訂單消費滿1,100元輸入「熊高級」享6.6折，最高折抵500元；晚上6點單筆訂單消費滿600元輸入「熊划算」享6.6折，最高折抵250元。
而隨著民眾在疫情期間越來越依賴外送平台服務，在防疫、便利與環保、永續之間如何取得平衡，也是值得全民思考的課題。foodpanda攜手新創環保團體RE-THINK以及成功大學環境工程學系推動「環境友善店家」計畫，首創9大環保審查標準，推廣綠色外送。同時，宣布繼台南之後，「循環容器外送」正式拓點台北，與台北市政府環保局及「好盒器」展開合作，鼓勵店家提供循環容器，首波前進台北站前及公館商圈，只要在foodpanda App選擇參與「愛地球外送」的店家點餐，勾選「使用循環容器」盛裝餐飲，並填寫綁定好盒器會員之手機號碼，餐後簡單沖洗，3天內歸還至自助歸還站，或直接交給合作店家由店員協助歸還，還可獲得foodpanda 30元優惠碼，讓消費者更輕鬆響應環保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言