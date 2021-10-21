只有今天！foodpanda熊貓超市購物節 千款商品限時5折

五倍券、周年慶帶動超強買氣，foodpanda也宣布於10月22日上午10點起打造1日限定「熊貓超市購物節」，推出近千款日常零食、用品5折大放送，挑戰市場最低價。當日主打限量夢幻生鮮，各式秋蟹、日本頂級麝香葡萄全都限時半價，搭配當日限定優惠碼最低3.3折帶回家。

迎接歲末購物旺季，加上近日氣溫轉涼，正是吃蟹好時機，foodpanda於「熊貓超市購物節」推出多款秋蟹限時半價，老饕眼中的珍饈麵包蟹、鱈蟹及帝王蟹等全都有，秋蟹經典代表的三點蟹更能用超低價99元帶走。此外，熊貓超市還有精選日本山梨縣麝香葡萄與貓眼葡萄，全都限時限量5折優惠，夢幻生鮮於當天下午2點正式開搶，還可搭配滿額優惠碼最低3.3折起。另外還有上百款日韓人氣、在地名店精緻美食，追劇必備零食、韓式辣泡麵，都可以趁此機會撿便宜囤貨。

另外，熊貓超市也針對忙碌的上班族祭出3大時段6.6折優惠碼，上午10點單筆訂單消費滿800元輸入「熊好買」享6.6折，最高折抵350元；下午2點單筆訂單消費滿1,100元輸入「熊高級」享6.6折，最高折抵500元；晚上6點單筆訂單消費滿600元輸入「熊划算」享6.6折，最高折抵250元。