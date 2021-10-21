亞熱帶最高年份鯨31年單一穀物威士忌登台 配額30瓶

亞熱帶地區國家迄今為止唯一超過31年的高年份威士忌來了。來自日本琉球群島的KUJIRA鯨31年單一穀物威士忌，正式在台上市，全球限量發行999瓶，台灣僅限額30瓶，建議售價68,000元。

來自琉球群島昌廣酒造（Masahiro Shuzo）的KUJIRA鯨31年單一穀物威士忌，以100%秈米作為原料，並使用琉球群島獨有的黑麴進行糖化、發酵並在橡木桶陳年。亞熱帶氣候型態讓威士忌加速了與橡木桶的相互作用，釋放了秈米所帶來的獨特花果香氣，讓酒體結構厚實，尾韻更繚繞綿延。