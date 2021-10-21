亞熱帶最高年份鯨31年單一穀物威士忌登台 配額30瓶
亞熱帶地區國家迄今為止唯一超過31年的高年份威士忌來了。來自日本琉球群島的KUJIRA鯨31年單一穀物威士忌，正式在台上市，全球限量發行999瓶，台灣僅限額30瓶，建議售價68,000元。
來自琉球群島昌廣酒造（Masahiro Shuzo）的KUJIRA鯨31年單一穀物威士忌，以100%秈米作為原料，並使用琉球群島獨有的黑麴進行糖化、發酵並在橡木桶陳年。亞熱帶氣候型態讓威士忌加速了與橡木桶的相互作用，釋放了秈米所帶來的獨特花果香氣，讓酒體結構厚實，尾韻更繚繞綿延。
昌廣酒造（Masahiro Shuzo），堅持傳統運用傳承悠久的蒸餾經驗，交錯使用直式型單式蒸餾器以及小型橫型單式蒸餾器做出獨樹一格的新酒，將秈米的香氣發揮到淋漓盡致，分別於雪莉桶、波本桶及白橡木桶中陳年超過30載後調和，最終注入由昌廣酒造釀酒師新垣須直所精選的初次充填頂級Oloroso雪莉桶中熟成裝瓶，酒體展現出細緻的香甜氣息，焦糖、果乾與東方草本植物的馥郁香氣，在口中綿延不絕。
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