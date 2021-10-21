Room by Le Kief X ULV 人類演化史的風味懺情錄

曾獲世界50大最佳酒吧與亞洲50大最佳酒吧的Room by Le Kief，近日與ULV餐廳合作，從演化「（EVIL）LUTION」為主軸，將人類對環境造成的影響、世界的變遷，結合時間三態，化為七道餐點搭配七杯調飲的奇趣組合，也帶來思想上的刺激與反省。而七杯調飲與小點分別可拆解為遠古時代（Ancient：Before Humanity）、消耗時代（Now：Endless Consumption）與永續與未知（Future：Sustainability），並依時序陸續上桌。

遠古時代原始人茹毛飲血的生食特點，反應在第一組登場的「石器時代」，以煙燻和牛塔塔搭配原始酒。軟嫩的和牛生塔塔，在上桌前再撒上了象徵煙硝火藥的黑蒜粉，而黑刺李琴酒則滴入IPA啤酒花和葡萄柚的柑橘苦味，並以一抹鮮紅，宛如生牛肉的鮮血；「遠古化石」則是以風乾保存的鴨胸生火腿，隱喻動物自然死亡的狀態，陶甕「橘酒」則也呼應了化石的主題，再以橘酒特有的酸味，加上些許紅酒丹寧點綴，輕盈細緻。

而時序往前推移進入了工業時代，發達的製造業，或為日後種下了「森林大火」與「水源污染」的前因。但餐酒搭的主題是為帶出故事、並非道德批判魔人，「森林大火」中以宛如燒焦般的甘草塔可餅，夾入了紫蘇、黑醋栗醬汁、和焦化奶油煎香的鴨心，是發展中經濟紅利與破壞間的矛盾存在；同時「水源污染」則巧妙將污水的意念改以淋上墨魚蒜頭奶油的酥炸小魚置換，奶油的濃郁、小魚的酥脆，是最直觀的飽滿豐富，讓人反芻良心之餘，在舌尖風味得到了救贖。

最後一道「希望的火種」，則將糯米紙包覆法式覆盆子軟糖做成火種，上桌時點燃糯米紙燃起一陣黑煙，最後搭配加入椪柑、馬告與鮮奶油的自製咖啡利口酒，苦甜交雜，是對當下的無奈，但也不失對明日的美好期盼。

最新一季Room by Le Kief與ULV的餐酒搭配，整套包含7杯調飲與7份餐點，總計2,500元另計一成服務費；供應時間為每周四至周六，已自2021年10月8日開始，並至2022年1月1日為止。

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