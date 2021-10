Room by Le Kief X ULV 人類演化史的風味懺情錄

曾獲世界50大最佳酒吧與亞洲50大最佳酒吧的Room by Le Kief,近日與ULV餐廳合作,從演化「(EVIL)LUTION」為主軸,將人類對環境造成的影響、世界的變遷,結合時間三態,化為七道餐點搭配七杯調飲的奇趣組合,也帶來思想上的刺激與反省。而七杯調飲與小點分別可拆解為遠古時代(Ancient:Before Humanity)、消耗時代(Now:Endless Consumption)與永續與未知(Future:Sustainability),並依時序陸續上桌。

遠古時代原始人茹毛飲血的生食特點,反應在第一組登場的「石器時代」,以煙燻和牛塔塔搭配原始酒。軟嫩的和牛生塔塔,在上桌前再撒上了象徵煙硝火藥的黑蒜粉,而黑刺李琴酒則滴入IPA啤酒花和葡萄柚的柑橘苦味,並以一抹鮮紅,宛如生牛肉的鮮血;「遠古化石」則是以風乾保存的鴨胸生火腿,隱喻動物自然死亡的狀態,陶甕「橘酒」則也呼應了化石的主題,再以橘酒特有的酸味,加上些許紅酒丹寧點綴,輕盈細緻。

而時序往前推移進入了工業時代,發達的製造業,或為日後種下了「森林大火」與「水源污染」的前因。但餐酒搭的主題是為帶出故事、並非道德批判魔人,「森林大火」中以宛如燒焦般的甘草塔可餅,夾入了紫蘇、黑醋栗醬汁、和焦化奶油煎香的鴨心,是發展中經濟紅利與破壞間的矛盾存在;同時「水源污染」則巧妙將污水的意念改以淋上墨魚蒜頭奶油的酥炸小魚置換,奶油的濃郁、小魚的酥脆,是最直觀的飽滿豐富,讓人反芻良心之餘,在舌尖風味得到了救贖。

最後一道「希望的火種」,則將糯米紙包覆法式覆盆子軟糖做成火種,上桌時點燃糯米紙燃起一陣黑煙,最後搭配加入椪柑、馬告與鮮奶油的自製咖啡利口酒,苦甜交雜,是對當下的無奈,但也不失對明日的美好期盼。

最新一季Room by Le Kief與ULV的餐酒搭配,整套包含7杯調飲與7份餐點,總計2,500元另計一成服務費;供應時間為每周四至周六,已自2021年10月8日開始,並至2022年1月1日為止。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康