黑嘉嘉沒帶傘就不出門 蔡依珊「透膚上衣」難得耍性感

今年六月，DIOR在雅典著名的帕那辛奈克體育場發表2022早春度假時裝系列，今日品牌選在台北大同大學的尚志教育研究館舉行預覽會，以這棟建築物標誌性的古歐式建築風格還原當時秀場的希臘神話氛圍。現場也特別邀請到徐若瑄、蔡依珊、黑嘉嘉和文姿云、王冠閎擔任活動嘉賓，展示來年春季嶄新的服飾造型。

最近工作滿檔的徐若瑄，以一身白色洋裝現身，搭配短直髮看起來超青春！她表示這身造型可以很舒服做自己：「我最喜歡的顏色就是白色，白色的包容性很大，跟我的性格很像，配什麼顏色都相容。」也因為近期常在歌手、演員、製作人等身份轉換中，她更自曝現在起床常會有點混淆的情況：「現在是把半年的事情濃縮成三個月在做，全部都擠在一起。以前我會很清楚自己的身份，現在一起床會搞不清楚我今天是製作人還是歌手？心情也常常要轉換，我最近這樣百變，其實也很怕粉絲會瘋掉。」

不過雖然忙得不可開交，她說自己就算隨便抓一件衣服換上就出門也都可以很時尚：「因為這種東西是在血液裡面的（笑），重點是平常選的單品每個東西都要符合自己的個性。如果有不適合自己的東西，搭配起來一不小心就會很奇怪。像邋遢其實也是一種風格，只要衣服是跟著心走的，就會有獨特魅力。」她也透露接下來有重要的任務要完成，大概下個月就會公布。

平常風格較為端莊典雅的蔡依珊，這次穿了薄透襯衫內搭運動風內衣，展現微微的性感俐落風。被問到老公會不會對這樣的造型有意見？她說：「打扮讓自己有自信、美麗更重要，這也是DIOR設計在講的「尊重女性」概念。」而黑嘉嘉則是穿了平常就最愛的白襯衫，對手上的Bobby East West翻蓋包讚賞不已：「這個包包設計得比較長，可以放得下更多東西，應該可以放下我的傘！我的傘非常小隻，都是特別選過的尺寸，因為傘是我出門一定要帶的東西，沒有傘我是不出門的。」她說自己不是怕曬黑，而是怕長斑。也因為這個理由，現正當紅的迷你包她雖然也覺得很可愛、很心動，但只要想到傘放不進去就會恢復理智，是個走實際購物路線的人。