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全新施華洛世奇第二發！Collection II帥又甜美
隨著生活漸漸復甦，今年秋冬打破以往既定的黑白灰印象，更多的是迎來活潑俏皮的繽紛色彩。以璀璨切割技術聞名的奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）全新Collection II系列中的Dulcis系列和Dextera系列，延續前一系列的時髦搶眼設計，結合藝術與幾何元素，透過飽和璀璨的色彩與驚豔大膽的設計，為這個秋冬帶來活力十足且具創造力的新意。
靈感源自現代普普藝術，造型俏皮而柔美的Dulcis系列，在全新Collection II 中持續蛻變，單顆精密切割的施華洛世奇水晶鑲嵌在普普風格的金屬底座中，飾以同色調或撞色編織繩和金屬鍊飾，創造出柔美與強烈並存的風格。Dextera系列玩轉數學魔法美學，經典必備的大圈耳環洋溢工業設計感，率性時髦的鏈條式穿孔耳環男女皆宜，也可混搭配戴，透過幾何圖形為厚重的秋冬造型增添活潑氣息。。
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