全新施華洛世奇第二發！Collection II帥又甜美

隨著生活漸漸復甦，今年秋冬打破以往既定的黑白灰印象，更多的是迎來活潑俏皮的繽紛色彩。以璀璨切割技術聞名的奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）全新Collection II系列中的Dulcis系列和Dextera系列，延續前一系列的時髦搶眼設計，結合藝術與幾何元素，透過飽和璀璨的色彩與驚豔大膽的設計，為這個秋冬帶來活力十足且具創造力的新意。

靈感源自現代普普藝術，造型俏皮而柔美的Dulcis系列，在全新Collection II 中持續蛻變，單顆精密切割的施華洛世奇水晶鑲嵌在普普風格的金屬底座中，飾以同色調或撞色編織繩和金屬鍊飾，創造出柔美與強烈並存的風格。Dextera系列玩轉數學魔法美學，經典必備的大圈耳環洋溢工業設計感，率性時髦的鏈條式穿孔耳環男女皆宜，也可混搭配戴，透過幾何圖形為厚重的秋冬造型增添活潑氣息。。 施華洛世奇Dextera大圈耳環，8,490元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dextera系列推出秋冬季新作。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dulcis鍊墜，7,290元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dulcis手鍊，4,290元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dulcis耳釘，5,490元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dulcis戒指，8,490元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dextera耳骨夾，7,290元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dulcis系列推出秋冬季新作。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dextera大圈耳環，5,490元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dextera系列推出秋冬季新作。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Dextera穿孔耳環，9,790元。圖／施華洛世奇提供