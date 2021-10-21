500案內所／跟人氣Bartender劉欣蓓 學習三杯微醺特調
雖著夜生活的潮流逐漸成熟，品飲也從單純追求微醺，進化為生活風格的自我展現。「500fu職人體驗坊－來一趟秋日調酒體驗旅程吧！」即將在11月7日再度開張，由人氣調酒師劉欣蓓親自教學，每位報名者不僅可以現學、現調經典或創意系列，還能品嚐3款特製調酒，活動結束後還可帶回一組器具禮袋，讓你此後在家也能成為自己的創意Bartender！
劉欣蓓不只曾在世界50新發現酒吧（50 BEST Discovery）衣櫥餐酒（Closet）擔任吧台經理，並曾獲2019年Campari國際調酒大賽台灣區第三名、2021年World Class調酒大賽雙項第一與Top 5，其自創品牌unDer lab今年四月並曾與國立史博館合作將畫家常玉的畫作與生平化為三組Tasting Menu，帶來揉合藝術與風味的奇妙體驗。
本次體驗坊的三款微醺特調為「自然醒系列」，將分別以杏桃、紅心芭樂與昆布為風味主軸。第一杯是以桃子帶來秋日的涼風聯想，再以杜松子的木質勾兌出琴酒的淡雅，讓辛香與花果香聯手出擊；紅心芭樂為主軸的特調，則加入無花果、鼠尾草、月桂葉，是一次草本的奏鳴曲、層次多變；第三杯特調則以昆布為鮮味的主軸，疊加上胡椒的辛、煎茶的柔，讓香氣細膩綿密展開。三款微醺特調都將搭配特製小食，透過food pairing，讓食飲滋味體驗，更上層樓。
活動將在11月7日（日）舉辦，並分兩個不同場次採小班制教學，即日起開始報名。
【報名資訊】
500fu職人體驗坊：來一趟秋日調酒體驗旅程吧！ft.人氣調酒師劉欣蓓
● 活動時間：2021年11月7日（周日）13:30-14:30、15:30-16:30（共兩場次）
● 報名網址：https://a.udn.com/forums/forum/356/index.html
● 活動地點：500案內所（台北市士林區福林路203號）
● 報名費用：1,200元（含調酒三款＋調酒器具禮袋乙組）
● 採小班制開課，名額有限，報名從速
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