鑽石、祖母綠當鏡片眼鏡？古印度皇室驚人寶物登蘇富比

10月27日即將於倫敦蘇富比(Sotheby’s)登場的「伊斯蘭世界及印度藝術」上,一對前所未見、以鑽石及祖母綠製成鏡片的骨董眼鏡成為話題焦點。這對眼鏡雖從未出現在文獻中,但其材質之珍貴,被認為出自於某位皇子之收藏。鑽石眼鏡名為「光暈」(the Halo of Light),祖母綠眼鏡名為「天門」(the Gate of Paradise),除了是光學、美學的極致,也被認為深具靈性功效。

這對眼鏡都是首度登上拍賣會,每副估價150萬英鎊起,被認為是17世紀蒙兀兒王朝帝國藝術及建築巔峰時期之作。「光暈」鑽石眼鏡的鏡片推估原石應重逾200克拉,「天門」的祖母綠園時則至少為300克拉;1890年前後,兩副眼鏡均換上飾有玫瑰式切割鑽石的新鏡框。製成鏡片的寶石品質和純淨度驚人優秀:無瑕鑽石,應來自印度南部已絕礦的戈爾康達(Golconda),兩片鏡片重量只餘25克拉,鑽石鏡片沿邊展示出工匠的高超技巧,既確保鏡片透明, 亦可讓光線穿透邊緣。水滴形的祖母綠鏡片則打磨自一顆天然的哥倫比亞綠寶石,加工後總重27克拉。