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鑽石、祖母綠當鏡片眼鏡？古印度皇室驚人寶物登蘇富比

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
名為「天門」（the Gate of Paradise）的骨董鑽石眼鏡，鏡片為27克拉祖母綠，估價150萬英鎊起。圖／蘇富比提供
名為「天門」（the Gate of Paradise）的骨董鑽石眼鏡，鏡片為27克拉祖母綠，估價150萬英鎊起。圖／蘇富比提供

10月27日即將於倫敦蘇富比（Sotheby’s）登場的「伊斯蘭世界及印度藝術」上，一對前所未見、以鑽石及祖母綠製成鏡片的骨董眼鏡成為話題焦點。這對眼鏡雖從未出現在文獻中，但其材質之珍貴，被認為出自於某位皇子之收藏。鑽石眼鏡名為「光暈」（the Halo of Light），祖母綠眼鏡名為「天門」（the Gate of Paradise），除了是光學、美學的極致，也被認為深具靈性功效。

這對眼鏡都是首度登上拍賣會，每副估價150萬英鎊起，被認為是17世紀蒙兀兒王朝帝國藝術及建築巔峰時期之作。「光暈」鑽石眼鏡的鏡片推估原石應重逾200克拉，「天門」的祖母綠園時則至少為300克拉；1890年前後，兩副眼鏡均換上飾有玫瑰式切割鑽石的新鏡框。製成鏡片的寶石品質和純淨度驚人優秀：無瑕鑽石，應來自印度南部已絕礦的戈爾康達（Golconda），兩片鏡片重量只餘25克拉，鑽石鏡片沿邊展示出工匠的高超技巧，既確保鏡片透明， 亦可讓光線穿透邊緣。水滴形的祖母綠鏡片則打磨自一顆天然的哥倫比亞綠寶石，加工後總重27克拉。

鏡片一般用來糾正視力，這些以寶石製成的特殊鏡片，被認為可開發靈性：鑽石帶來啟蒙和頓悟，祖母綠則具備療癒和辟邪的神奇力量。史學家老普林尼（Pliny the Elder）的「博物志」（Natural History）曾提到古羅馬暴君尼祿（Emperor Nero）再觀賞競技時配戴綠色寶石打造的眼鏡；法國查理五世的一份寶庫清單也曾出現一箱用來當作鏡片的綠柱石；為逝去的愛妻建造世界遺產泰姬瑪哈陵蒙兀兒王朝第5代皇帝沙迦罕，據說也曾使用祖母綠寶石治療哭泣過度受損的雙眼。

名為「光暈」（the Halo of Light）的骨董鑽石眼鏡，鏡片為25克拉無暇美鑽，估價150萬英鎊起。圖／蘇富比提供
名為「光暈」（the Halo of Light）的骨董鑽石眼鏡，鏡片為25克拉無暇美鑽，估價150萬英鎊起。圖／蘇富比提供
一對以鑽石及祖母綠製成鏡片的骨董眼鏡將登上10月27日的蘇富比倫敦拍賣。圖／蘇富比提供
一對以鑽石及祖母綠製成鏡片的骨董眼鏡將登上10月27日的蘇富比倫敦拍賣。圖／蘇富比提供
名為「天門」（the Gate of Paradise）的骨董鑽石眼鏡，鏡片為27克拉祖母綠，估價150萬英鎊起。圖／蘇富比提供
名為「天門」（the Gate of Paradise）的骨董鑽石眼鏡，鏡片為27克拉祖母綠，估價150萬英鎊起。圖／蘇富比提供
名為「光暈」（the Halo of Light）的骨董鑽石眼鏡，鏡片為25克拉無暇美鑽，估價150萬英鎊起。圖／蘇富比提供
名為「光暈」（the Halo of Light）的骨董鑽石眼鏡，鏡片為25克拉無暇美鑽，估價150萬英鎊起。圖／蘇富比提供

鑽石 蘇富比

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