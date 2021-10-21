吳宗憲喊它「一口銷魂」！阿一鮑魚將餐廳料理變料理包

後疫情時代，在家自煮成風潮，粵菜天牌「阿一鮑魚」看準宅食商機，推出五大明星商品，從川味、紅燒、清燉等半筋半肉牛肉麵，到「老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」、「麻辣鴨血豆腐」常溫即食料理包，樣樣獨家調製，美味程度更讓綜藝天王吳宗憲都直喊「一口銷魂」。

除了天王愛吃它，音樂鬼才黃明志在吃過「老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」之後，也說「這碗麵實在太好吃了」。

阿一鮑魚執行長王世均表示，「台灣常溫料理食品市場一年產值上看12億，且持續成長，在疫情的催化下更是瞬間突破20億大關，其中主食佔4成、調理菜餚3成、點心3成。隨著台灣人口結構的轉變，阿一也將料理包食品的型態調整為更精緻化、個人化發展，本次推出的五道明星商品，也是過去到餐廳才能品嘗的美味。

阿一目前年營收約為2.4億元，去年首度開賣「阿一鮑魚 紅燒半筋半肉牛肉麵」、「阿一鮑魚 清燉半筋半肉牛肉麵」，即狂銷17萬包、達3,654萬，王世均預期，此次推出五項明星主力商品，將提升整體營收3成左右。

其中，牛肉麵系列有川味、紅燒與清燉三種，皆是阿一當家廚神楊貫一以蔬果、牛大骨為湯底，搭配多種漢方藥材熬煮，前後熬製約200小時，才造就獨到湯頭風味；牛肉則採用澳洲小犢牛腱心肉與牛板筋，精燉細熬至肉軟綿、筋Q彈；加上南台灣特有，口感絕佳的日曬麵條。三種湯頭、各創滋味。

「阿一鮑魚 天下三絕 老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」則是楊貫一以老母雞、排骨、金華火腿及其秘方，細火熬燉72小時，再加入鳳爪熬煮增添膠原精華，成就老火靚湯湯底的厚度。再將上選雞腿肉用漢方香料醃製後，與極品海味的「黃金鮑」一起熬煮，封存海陸鮮味與精華，搭配南台灣特有口感絕佳的的日曬細麵。

「阿一鮑魚 天下三絕 麻辣鴨血豆腐」是楊貫一將四川麻辣改良升級，特選香氣、麻勁出色的朝天椒、大紅袍、雞心椒，另特選辛香料加強「香」氣，豐富層次感。