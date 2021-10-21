疫後周年慶回穩指標 百貨：「年輕人」與「彩妝」
台北信義商圈的新光三越台北信義新天地四館、遠東百貨信義A13以及微風信義、南山、松高周年慶今起同步開跑，疫情趨緩加上五倍券助陣，以及各大百貨投入的資源，都讓信義商圈出現了久違的人潮。
●新光三越：恢復社交激勵消費復甦
新光三越副董事長吳昕陽看到首日人潮表示，「看到人出來就開心了！」新光三越營業本部長曹美虹觀察，疫情穩定讓民眾逐漸恢復社交生活，這樣消費復甦就有很大機會，有社交就會有裝扮需求，如果年輕人回來了，也開始買彩妝了，那頂級保養甚至更高單價的業績，我就不擔心了。
社交逐漸恢復日常衍生消費需求，加上五倍券大利多，讓美妝、輕奢、運動、家用家電、3C買氣都動了起來，天氣降溫也助於服飾大反攻。首日除了蘭蔻極光水與小黑瓶、Kiehl's金盞花水都掀起排隊潮，一開店數百組隨之賣光。宅經濟也帶動「家電黃金三機」洗碗機、乾衣機、掃拖機買氣旺，洗碗機、烘衣機的大家電品牌都爆櫃，電動牙刷短短半小時也熱銷上百支。懶人家電之王掃拖機成小家庭新寵兒，預計首四日可賣出600台。
隨著新手機發表也在周年慶出現換機潮，iPhone 13系列新機一開店就賣出120支，三星最新摺疊機Galaxy Z Flip也賣到缺貨需要預訂狀態。天氣降溫也直接反映在被胎類，皇室羽毛工坊的羽絨雙人冬被限量100條開店一小時即完售。日本展也隨著周年慶同步在A11開跑，在不能出國的時候，日本展也是周年慶的人氣必逛據點。
●遠百信義A13 VIP力挺 板橋大遠百加碼新北振興
遠東百貨今日起包括遠百信義A13、板橋大遠百、桃園、新竹大遠百、花蓮周年慶同步開跑。遠百總經理徐雪芳與五大美妝品牌高層今日共同為板橋大遠百周年慶助陣，板橋大遠百指出，開店前即有近千人潮湧入搶購周年慶排隊商品。信義A13預購期間獲得VIP力挺，吸引30幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，看好周年慶後續買氣，預期人潮再上漲2成。五倍券加上天氣轉冷，都讓遠百各店的寢具、家電、化妝品、精品、秋冬服飾等買氣熱絡，吸引消費者趁周年慶入手。
板橋大遠百也響應參加新北市政府規劃推出「新北振興加倍奉還」活動，並提供總價值50萬元十足抵用券作為抽獎獎品，民眾只要於新北市消費滿額即有機會抽中抵用券，在板橋大遠百、遠百板橋中山店全館消費可十足抵用，另還有發票登錄抽汽車等活動。
●微風：景氣打敗疫情
微風信義周年慶首日仍以精品及珠寶為信義開出紅盤。今年一樓門神有Van Cleef & Arpels梵克雅寶加入，配合周年慶期間推出多款微風信義高級珠寶獨家商品，於周年慶首日表現亮眼。Louis Vuitton也於周年慶推出硬箱訂製，Dior Men則針對主顧客安排西服活動。首波鋒面報到，微風南山Max Mara的泰迪熊大衣，定價超過16萬也旋即售出10件。NBA開打微風松高JORDAN明星代言鞋款、NBA球衣及相關商品銷量明顯成長。微風超市Breeze Super南山旗艦店，推出雙入山梨麝香葡萄組6.9折、長野麝香葡萄4.4折、日本A5宮崎和牛壽喜燒肉片組7折、美國極黑肋眼排組7.1折等優惠組合，也是微風主顧客搶購標的。首日情況，讓微風集團董事長廖鎮漢開心表示「這次可說是靠景氣打敗疫情。」
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