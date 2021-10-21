快訊

有利益才說話？ 蔡英文總統關注點惹議

神學士斬首阿富汗女子排球選手 還將血淋淋頭顱照PO網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珠寶上身巧化蝶？楊冪 VS 溫貞菱 同場賽優雅

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
楊冪是在出席時尚活動時，以復古造型搭配了Buccellati高級珠寶，耳畔配戴的Unica高級珠寶耳環，並帶有文藝復興式的古典風格。圖 / Buccellati提供（合成圖）
楊冪是在出席時尚活動時，以復古造型搭配了Buccellati高級珠寶，耳畔配戴的Unica高級珠寶耳環，並帶有文藝復興式的古典風格。圖 / Buccellati提供（合成圖）

大自然中的動植物、綠意，總是帶來療癒聯想。相對之下，昆蟲則更帶有靈巧、討喜的印像。近日楊冪與溫貞菱分別配戴上高級珠寶出席活動，全身造型並帶有蝴蝶、蜻蜓的意象，輕巧優雅。

溫貞菱日前為高雄電影節拍攝形象宣傳照。其中一套圓點造型的洋裝，她以Jack de Boucheron的黃金耳環，展現前衛時髦；但另一套造型又戴上Animaux動物系列Hopi蜂鳥戒指，以重達34克拉的粉色摩根石，引誘蜂鳥「停駐」其間；由音響「音源線」蛻變而來的Jack de Boucheron黃金耳環，對稱、長錐形的設計，具有鮮明辨識度；而Animaux動物系列Hopi蜂鳥戒指則展現品牌對動物世界的細膩觀察與巧妙捕捉。其中一張形象視覺攝影師甚至將蜻蜓投影在溫貞菱的背部，讓她像是以想像力平添一對薄翼，輕盈高飛。

楊冪是在出席時尚活動時，以復古造型搭配了Buccellati高級珠寶。運用珠羅紗工藝的Art高級珠寶手鐲散發宛如文藝復興式的華麗古典，而楊冪耳畔的一對Unica高級珠寶耳環，並以水滴型切割的海水藍寶環繞鑲飾以鑽石的葉片裝飾；造型師更為楊冪在指尖配戴上一件蝴蝶裝飾，像暗示著花若盛開、蝴蝶自來。

Boucheron Animaux動物系列Hopi蜂鳥戒指，白金、玫瑰金，鑲嵌一顆34克拉粉色摩根石，另鑲嵌鑽石、藍色剛玉、粉色剛玉，價格店洽。圖 / Boucheron提供
Boucheron Animaux動物系列Hopi蜂鳥戒指，白金、玫瑰金，鑲嵌一顆34克拉粉色摩根石，另鑲嵌鑽石、藍色剛玉、粉色剛玉，價格店洽。圖 / Boucheron提供
Buccellati Art高級珠寶手鐲，運用珠羅紗工藝打造，將貴金屬蛻變帶來猶如蕾絲的浪漫質感，價格店洽。圖 / Buccellati提供
Buccellati Art高級珠寶手鐲，運用珠羅紗工藝打造，將貴金屬蛻變帶來猶如蕾絲的浪漫質感，價格店洽。圖 / Buccellati提供
Boucheron Jack de Boucheron的黃金耳環，在溫貞菱的耳畔展現了前衛時髦；黃金、鑲嵌94顆鑽石總重約0.64克拉，約26萬8,000元。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Boucheron Jack de Boucheron的黃金耳環，在溫貞菱的耳畔展現了前衛時髦；黃金、鑲嵌94顆鑽石總重約0.64克拉，約26萬8,000元。圖 / Boucheron提供（合成圖）
溫貞菱日前為高雄電影節拍攝形象宣傳照並配戴Boucheron珠寶，展現多變的輕奢魅力。圖 / Boucheron提供
溫貞菱日前為高雄電影節拍攝形象宣傳照並配戴Boucheron珠寶，展現多變的輕奢魅力。圖 / Boucheron提供
造型師為楊冪在指尖配戴上一件蝴蝶裝飾，像暗示著Buccellati高級珠寶、紅唇與復古妝容在楊冪身上的疊加，花若盛開、蝴蝶自來。圖 / Buccellati提供
造型師為楊冪在指尖配戴上一件蝴蝶裝飾，像暗示著Buccellati高級珠寶、紅唇與復古妝容在楊冪身上的疊加，花若盛開、蝴蝶自來。圖 / Buccellati提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

100%黑裙女王！楊冪7套黑禮服勾勒4大身材亮點　「釣系之神」從鎖骨到腳踝都是極品

温貞菱曬黑照網妙喻蘋果氧化 釣出本尊親回應

楊冪美胸差點撐爆白紗 紅毯撩裙大露胸前風光

金鐘紅毯／「個人意見」評紅毯超犀利，温貞菱、簡嫚書兼具性感優雅與俐落成零負評女神

相關新聞

疫後周年慶回穩指標 百貨：「年輕人」與「彩妝」

台北信義商圈的新光三越台北信義新天地四館、遠東百貨信義A13以及微風信義、南山、松高周年慶今起同步開跑，疫情趨緩加上五倍...

珠寶上身巧化蝶？楊冪 VS 溫貞菱 同場賽優雅

大自然中的動植物、綠意，總是帶來療癒聯想。相對之下，昆蟲則更帶有靈巧、討喜的印像。近日楊冪與溫貞菱分別配戴上高級珠寶出席...

徐若瑄穿新裝跑精品趴 自招做了這件事被兒子打槍

時裝品牌DIOR今日舉辦2022早春系列發表會，晚上派對更邀請了女星徐若瑄、「空手道小清新」文姿云和「游泳天菜」王冠閎等...

「我有我的霸免權」反霸凌計畫擴大至鄉鎮學校

長期以「閱讀勵學計畫」培育孩童閱讀力的統一超商好鄰居文教基金會，為響應友善校園、反霸凌理念，今年特別加入由台灣太古可口可...

椰子汁當火鍋湯！樂多多「追樂椰子雞鍋」開幕送海鮮盤

旗下擁有肉多多火鍋、饌和牛等多個鍋物品牌的「樂多多集團」，自即日起於板橋推出全新品牌「追樂 – 職人椰子雞鍋」，主打以「...

最怕看起來很「短」 王冠閎再度同台文姿云跑時尚趴

因為今年東京奧運的好表現吸引許多粉絲的空手道選手文姿云、游泳健將王冠閎，今日一起出席了在台北大同大學舉行的DIOR 20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。