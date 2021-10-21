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珠寶上身巧化蝶？楊冪 VS 溫貞菱 同場賽優雅
大自然中的動植物、綠意，總是帶來療癒聯想。相對之下，昆蟲則更帶有靈巧、討喜的印像。近日楊冪與溫貞菱分別配戴上高級珠寶出席活動，全身造型並帶有蝴蝶、蜻蜓的意象，輕巧優雅。
溫貞菱日前為高雄電影節拍攝形象宣傳照。其中一套圓點造型的洋裝，她以Jack de Boucheron的黃金耳環，展現前衛時髦；但另一套造型又戴上Animaux動物系列Hopi蜂鳥戒指，以重達34克拉的粉色摩根石，引誘蜂鳥「停駐」其間；由音響「音源線」蛻變而來的Jack de Boucheron黃金耳環，對稱、長錐形的設計，具有鮮明辨識度；而Animaux動物系列Hopi蜂鳥戒指則展現品牌對動物世界的細膩觀察與巧妙捕捉。其中一張形象視覺攝影師甚至將蜻蜓投影在溫貞菱的背部，讓她像是以想像力平添一對薄翼，輕盈高飛。
楊冪是在出席時尚活動時，以復古造型搭配了Buccellati高級珠寶。運用珠羅紗工藝的Art高級珠寶手鐲散發宛如文藝復興式的華麗古典，而楊冪耳畔的一對Unica高級珠寶耳環，並以水滴型切割的海水藍寶環繞鑲飾以鑽石的葉片裝飾；造型師更為楊冪在指尖配戴上一件蝴蝶裝飾，像暗示著花若盛開、蝴蝶自來。
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