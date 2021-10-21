「我有我的霸免權」反霸凌計畫擴大至鄉鎮學校

長期以「閱讀勵學計畫」培育孩童閱讀力的統一超商好鄰居文教基金會，為響應友善校園、反霸凌理念，今年特別加入由台灣太古可口可樂與兒童福利聯盟文教基金會共同推動的「我有我的霸免權」反霸凌計畫，攜手將反霸凌議題拓展至鄉鎮學校，讓更多學子在成長過程中能減少霸凌的傷害，同時呼應聯合國永續發展目標「SDGs 4優質教育」，協助更多孩童能在友善的環境學習成長。

觀察到數位發展蓬勃使得霸凌傷害延伸到網路，甚至已沒有校園的界線，對青少年的傷害日趨嚴重。台灣太古可口可樂長期關注青少年發展，持續攜手兒童福利聯盟文教基金會推動「我有我的霸免權」反霸凌計畫，除了既有的霸凌協助專線外，在計畫屆滿5周年的同時，再創建「我想聽你說」LINE官方帳號，更貼近青少年社群使用習慣，協助青少年遇到霸凌事件卻不知如何求助時，可以放心運用此帳號與專業社工對談，計畫更集結8位繪本作家、插畫家依據真實霸凌事件，創作「聽說」故事在社群媒體Instagram上接力，透過插畫具體呈現被霸凌者的痛苦無助。

台灣太古可口可樂總經理何蔚堃表示：「霸凌的傷害對於青少年的成長歷程影響極深，而許多人遭遇霸凌的當下，卻選擇獨自承受痛苦。我們希望透過『我想聽你說』計畫，鼓勵青少年開口說出心中傷痛或煩惱，協助學子走出霸凌陰影、快樂成長。今年，我們特別感謝教育部再次力挺以及合作夥伴統一超商好鄰居文教基金會的加入，我們將延伸電子繪本的內容為反霸凌教材，讓防制霸凌的觀念可以推廣至鄉鎮學校。」

統一超商好鄰居文教基金會表示，基金會藉由閱讀勵學計畫培養鄉鎮孩童閱讀力已逾7年，為響應此次「我有我的霸免權」計畫，今年特別規畫「反霸凌主題月」串聯長期支持的97間鄉鎮小學、陪讀班據點，預計將插畫故事及相關教材、線上課程帶到課堂，期望能影響超過6千名孩童，進行扎根教育，讓友善校園的理念能更生活化、深入影響到各地。

兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳說明，現今青少年對網路的依賴性極高，伴隨著出現網路社交焦慮的情形，當遇到已讀不回、網路排擠、甚至是網路霸凌時，容易產生負面情緒，網路環境對於青少年的影響已經不容小覷。今年的「我有我的霸免權」-「我想聽你說」計畫，希望藉由青少年喜愛的插畫創作，與青少年溝通我們明白被霸凌者的無助心境，鼓勵需要求助的青少年加入新建立的反霸凌LINE官方帳號「我想聽你說」，尋求更多資源和協助。

根據兒福聯盟今年針對台灣兒少網路社交焦慮與網路霸凌經驗調查發現，78.8%的兒少認為現在網路霸凌的情形嚴重，顯見網路霸凌為青少年成長過程中不容忽視的議題。台灣太古可口可樂與兒童福利聯盟持續關注台灣青少年霸凌現況，繼去年呼籲青少年「停指吧！別用手指霸凌人」，以網路傳遞暖心正能量後，今年持續聚焦在網路霸凌議題，透過調查發現實際遭遇到網路霸凌的學子們，僅有22.4%會告訴老師或家長、12.8%的兒少選擇不跟任何人求助；進一步分析發現，選擇不開口的原因主要包括講了也沒用（59.4%）、怕愈處理愈糟（47.7%）、認為自己可以解決（46.9%）、怕被報復或被排擠（42.3%）、怕家人擔心（35.4%），甚至有26%的孩子曾想過要傷害自己。

為幫助正遭遇霸凌事件的青少年，「我有我的霸免權」反霸凌計畫於計畫屆滿5周年時，推出全台首個反霸凌LINE官方帳號「我想聽你說｜兒盟反霸凌專線」（LINE搜尋@antibullying），提供青少年一個安心訴說的管道，此帳號由兒福聯盟專業社工傾聽陪伴，給予情緒出口之外，也讓青少年依循正確的方式處理霸凌事件，降低霸凌事件造成的傷害。