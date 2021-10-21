徐若瑄穿新裝跑精品趴 自招做了這件事被兒子打槍

時裝品牌DIOR今日舉辦2022早春系列發表會，晚上派對更邀請了女星徐若瑄、「空手道小清新」文姿云和「游泳天菜」王冠閎等人參加。

人氣很高的文姿云對於出席時尚活動越來越駕輕就熟，她身穿褲裝搭配西裝外套，手提Oversized包現身。文姿云表示自己最愛包包的漸層感，還透露五倍券加碼券「我都沒中誒」。同樣也都摃龜的還有王冠閎，他今晚身穿灰色雙排扣西裝造型，自認「這很襯托我的身材，而且格紋讓我看起來比較成熟」。

另外，徐若瑄則是以米白色連身裙來跑趴，她表示「我最喜歡腳上的鞋，因為它滿足了我想穿球鞋的慾望，但又有高跟鞋的感覺」。而問到兒子是否會干涉她的工作穿搭？徐若瑄提到不會，但最近傳了創作的新歌給他聽，收到的回應卻是「媽媽我愛你，但你的新歌，還好耶」。意外透露了新歌遭到兒子的打槍，使人莞爾。

徐若瑄（左）和王冠閎（中）、文姿云出席時尚派對。記者曾智緯/攝影

王冠閎出席時尚派對。記者曾智緯/攝影