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椰子汁當火鍋湯！樂多多「追樂椰子雞鍋」開幕送海鮮盤

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「追樂 – 職人椰子雞鍋」標榜使用椰子汁作為火鍋湯底。圖／樂多多提供
「追樂 – 職人椰子雞鍋」標榜使用椰子汁作為火鍋湯底。圖／樂多多提供

旗下擁有肉多多火鍋、饌和牛等多個鍋物品牌的「樂多多集團」，自即日起於板橋推出全新品牌「追樂 – 職人椰子雞鍋」，主打以「椰子汁」當湯底，營造出清爽的獨特滋味。為慶祝新店開幕，開鍋即贈送價值128元的海鮮盤1份。

追樂主打的椰子汁湯頭，乃是董事長至海外考察時獲得的靈感，並採與南部椰農的契作配合模式，將新鮮椰子汁急凍保鮮送至門市，再搭配上歐盟認證的「氣冷雞肉」，打造出溫潤甘甜的椰子雞湯鍋，套餐並會搭配上無限供應的小菜、蔬食吧與飲料甜點，每人690元。加價80元，還可升級為「胭脂椰子雞鍋」，使用帶著粉紅色調的胭脂椰子汁作為湯底，更添浪漫感。同時店內也提供牛五花、活菌豬、草蝦、天使紅蝦等海陸食材，可供民眾單點。

樂多多預告，「追樂 – 職人椰子雞鍋」會先以板橋為起點，接下來延伸至蘆洲、台北、台南與高雄等地。為慶祝新店開幕，即日起至11月30日期間，點餐開鍋就贈送「海上鮮海鮮盤」1份，內含鯛魚、蛤蜊與白蝦，價值128元。

【追樂 – 職人椰子雞鍋（板橋重慶店）】

地址：新北市板橋區重慶路251號1樓

電話： 02 2955 8933

透過椰子汁與氣冷雞的搭配，帶來清爽的鍋物滋味。圖／樂多多提供
透過椰子汁與氣冷雞的搭配，帶來清爽的鍋物滋味。圖／樂多多提供
鍋物以氣冷雞作為食材主角。圖／樂多多提供
鍋物以氣冷雞作為食材主角。圖／樂多多提供

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