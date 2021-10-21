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蝦皮購物「10.25商城購物節」專櫃美妝下殺25折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「10.25商城購物節」精選專櫃美妝夯品下殺25折起，加碼萬元精品福袋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.25商城購物節」精選專櫃美妝夯品下殺25折起，加碼萬元精品福袋。圖／蝦皮購物提供

百貨周年慶火熱開跑，電商年度盛事雙11也即將登場，今年由於政府加持振興5倍券，買氣可望再攀高峰。蝦皮購物攜手百大品牌以「10.25 商城狂購節」迎戰，即日起至10月25日祭出商城299元免運、商城85折與蝦幣25倍送的超狂回饋，更加碼推出萬元福袋抽獎活動，10月25日當天消費滿額就機會抽中iPhone 13、Dyson HD03限量瑰麗紅禮盒版吹風機、GUCCI Ophidia印花帆布牛皮短夾等品牌福袋。

關鍵議題研究中心調研結果顯示，線上購物仍是女性周年慶搶促銷的首選，60%的女性會研究優惠組合並搶購下單。看準女性強勁消費力道，蝦皮購物「10.25商城購物節」首度推出iPhone 13、Dyson HD03限量瑰麗紅禮盒版吹風機與V7 Fluffy＋手持無線吸塵器、GUCCI Ophidia印花帆布牛皮短夾等名品福袋；並祭出美妝夯品25折起的必搶優惠，「雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底」10月25日瘋搶價千元有找、10月25日晚上8點至10點小棕瓶「特潤超導全方位修護露50ml兩入組」限時限量25折破盤價1,975元；原價1,680元的AHC 365活力紅青春眼霜10月25日晚上6點至8點限時限量特價399元。

百貨周年慶最受歡迎的3C家電也有優惠，搭配商城85折神券「SAMSUNG AI衣管家蒸洗脫滾筒洗衣機」現省5,100元，還有夯品超殺折扣；原價22,999元的「飛利浦55吋4K Andriod聯網液晶顯示器＋視訊盒」10月25日凌晨0點至2點限定價5,750元；10月25日晚上10點至11點59分「任天堂Switch Lite主機」限時限量瘋搶價1,600元有找。10月25日當天於蝦皮商城消費滿499元即可享宅配免運。

蝦皮購物將與Google商店同步開跑預購年度旗艦機型Google Pixel 6、Pixel 6 Pro，Pixel 6售價18,990元起、Pixel 6 Pro售價26,990元起，即日起至10月25日在蝦皮商城預購，最高可享38%回饋，還可享原價3,290元的藍牙耳機Pixel Buds A-Series限時加購價1,000元。

10月25日當天於蝦皮商城消費滿額，即可抽Apple、GUCCI、Dyson精選萬元名品，採累進消費制，最高有機會獲得總價值近10萬元豪禮：消費滿1,000元可抽價值7,990元的AirPods Pro、消費滿2,000元可抽價值17,300元的GUCCI Ophidia印花帆布牛皮短夾、消費滿3,000元可抽價值25,900元的iPhone 13 128GB、消費滿5,000元可抽價值31,500元的Dyson HD03限量瑰麗紅禮盒版吹風機和Dyson V7 Fluffy+手持無線吸塵器。

此外，即日起誠品書店開跑兩年一次的「理想的文具」商品展，線上展除了誠品線上外，電商通路獨家與蝦皮書城合作，蝦皮購物更祭出誠品超級新品日，全店消費滿888元最高折150元，全店單筆消費滿1,500元再抽市價7,990元的MOLESKINE經典硬殼22吋行李箱。誠品「理想的文具」展今年聯名日本插畫家北澤平祐推出各種文具周邊，活動前就引起一陣話題討論，文青迷不可錯過。

蝦皮購物「10.25 商城狂購節」10月25日消費滿額可參加抽獎，有機會帶回iPhone 13品牌福袋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.25 商城狂購節」10月25日消費滿額可參加抽獎，有機會帶回iPhone 13品牌福袋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物開跑Google Pixel 6 Pro新機預購，售價26,990元起。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物「10.25 商城狂購節」10月25日消費滿額可參加抽獎，有機會帶回Dyson HD03限量瑰麗紅禮盒版吹風機品牌福袋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.25 商城狂購節」10月25日消費滿額可參加抽獎，有機會帶回Dyson HD03限量瑰麗紅禮盒版吹風機品牌福袋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物開跑Google Pixel 6新機預購，售價18,990元起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物開跑Google Pixel 6新機預購，售價18,990元起。圖／蝦皮購物提供

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