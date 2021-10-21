最怕看起來很「短」 王冠閎再度同台文姿云跑時尚趴

因為今年東京奧運的好表現吸引許多粉絲的空手道選手文姿云、游泳健將王冠閎，今日一起出席了在台北大同大學舉行的DIOR 2022早春度假時裝系列預覽活動。脫下運動服，換上西裝的兩人近期轉換身份成為時尚新寵兒，感覺心情都還蠻自在的。也因為最近實在太常一起出席活動，文姿云還忍不住開玩笑說：「可能我們真的會變成一…沒有啦，就是像大姊姊帶弟弟出門的感覺。」

身穿白色襯衫搭海軍藍西裝外套，再配米白色五分褲搭球鞋，文姿云說本來很擔心穿慣熱褲的自己會無法駕馭這樣的造型：「但這件褲子的高腰剪裁很修身，我穿起來比例很ok。今天的造型蠻符合我的風格，就是結合我的個性和運動員概念。」她也透露，以前有買過DIOR的皮夾，但最近想尋找一款夢幻托特包，尤其對今天活動上拎的Dior Book大型托特包愛不釋手，直嚷著想帶回家，「因為之前我都是買小包，但大包包的單價還是需要再想想。不過對我們女生來說，精品包如果真的是很經典，我覺得那個價值是遠高過價格的。」

剛剛從全運會拿到八面金牌、兩面銀牌創下本屆最好成績的王冠閎，帶著超好的心情來參加活動。他說感覺非常榮幸，因為很久沒有在家鄉台灣比賽，所以拿到這麼好的成績很開心。「我沒有特別慶祝，因為這次全運就是想讓自己的有氧能力、體力變好，讓之後比賽有更好的表現。」作為今日活動上唯一的男來賓，他也表示很榮幸能跟眾多「女神」一起出席，但被問到他同樣被粉絲視為「男神」這件事，他則是靦腆表示：「我其實還沒有到那個地步啦，我應該還是個男孩。 」提到粉絲自稱「王太太」，他則表示從一開始不習慣到現在比較能接受了。