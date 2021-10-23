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好髮質的關鍵秘密 網友熱議的護髮油品牌！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
護髮油挑選關鍵就看「柔順度」，「小蒼蘭」高質感香水味引熱論。 圖片來源/unsplash
護髮油挑選關鍵就看「柔順度」，「小蒼蘭」高質感香水味引熱論。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「護髮油」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的護髮油三大類熱門詞彙，以及人氣護髮油品牌前五名。

許多人都嚮往有一頭柔順光滑的秀髮，但現代人造型求新求變，時常燙髮、染髮，髮質一不小心就變得毛躁脆弱，除了定期上髮廊護髮外，許多人也會選擇以「護髮油」保養頭髮，不僅經濟實惠且使用方便，是忙碌上班族、學生族的好選擇！

護髮油挑選關鍵就看「柔順度」 「小蒼蘭」高質感香水味引熱論

首先，分析護髮油相關話題的熱門提及詞彙，並觀察網友討論文本，發現話題焦點主要可分為三個面向。在「功效」方面，網友聚焦「修護」、「柔順」等效果，希望能透過護髮油找回柔順髮質，像是日前的一篇熱門文章「用過的髮油大評比」，其中作者特別強調使用後頭髮的「柔順度」是自己的評分要點，吸引不少網友認同表示「光澤、柔順度真的是選髮油的關鍵！」。

護髮油3大類熱門詞彙。 Social Lab社群實驗室/製圖
護髮油3大類熱門詞彙。 Social Lab社群實驗室/製圖

在「味道」面向，因護髮油香味持久，民眾無不希望能找到適合自己的香氣，像是大眾喜好度高的「玫瑰」、「薰衣草」香，就是許多人認為百搭、不會出錯的香味；另外近期有品牌推出「小蒼蘭」味的護髮油，味道清新、舒服，且不像大部分護髮油香味甜膩，因此一推出馬上成為許多網友的心頭好，紛紛表示「這款真的超好聞！推」、「整個是香水等級的髮油了」。

而在「成分」方面，因護髮油較滋潤，若是接觸到臉部可能發生致痘問題，因此肌膚敏感的消費者在選購上會格外注意護髮油的添加成分，希望能找到「天然」、「溫和」的護髮油。近年許多品牌看準商機，推出主打「草本」精華的護髮油，除了帶著淡雅的草本香氣，也希望能減少消費者使用後長痘痘的情形，但也有皮膚科醫師指出若是肌膚出現敏感、致痘狀況，建議立即就醫並停用護髮油才是解決問題的不二法門，民眾還是需依自身狀況謹慎判斷。

平價人氣品牌搶推多種香味護髮油 價格實惠狂吸小資學生族

接著，我們觀察近期護髮油的熱門品牌，發現其中以「L’Oreal Paris巴黎萊雅」討論最為熱烈，不僅價格實惠深受小資學生族喜愛，且有多種香味供民眾選擇，除了玫瑰、薰衣草等經典外，也不定期推出藍風鈴、雪松等限量款護髮油，日前有民眾詢問「巴黎萊雅護髮油各口味大家推哪個？」，吸引網友回應「玫瑰，唯一正解！」、「薰衣草有感冒藥的味道」。

Top5人氣護髮油品牌。 Social Lab社群實驗室/製圖
Top5人氣護髮油品牌。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，知名品牌「Moroccanoil 摩洛哥優油」雖單價偏高，但因修護力強、功效明顯，因此成為許多人愛用的護髮油，像是有網友分享「雖然價格滿貴的，但拿來救急用很有效，尤其是出去玩每天上電棒，解決毛躁超有感」，但也有人表示「這款超致痘，用了以後脖子、下巴長超多痘痘」，讓許多感同身受的網友紛紛回應「真的！！停用以後痘痘少超多」、「真的是別的人蜜糖，我的毒藥…」。

你也想要有一頭柔順秀髮嗎？不妨根據自己的需求考量及香味喜好，購入一瓶適合的護髮油，讓自己在家就能好好保養頭髮！

觀看原文→ https://bit.ly/3aX0Po7

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

品牌 巴黎萊雅

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