快訊

自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

渲染漸層藍Swift 3筆電美翻！迎五倍券商機 Acer祭百萬元即享券大放送

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全新Acer Swift 3擁有渲染漸層藍色調上蓋，輕薄美型，建議售價39,900元。圖／宏碁提供
全新Acer Swift 3擁有渲染漸層藍色調上蓋，輕薄美型，建議售價39,900元。圖／宏碁提供

疫情改變了民眾日常生活型態，也激起了對抗菌、環保議題的重視，近期振興五倍券更全面帶動商機與買氣。Acer迎接年末換機潮，除了推出多款特色新品，更祭出總價值百萬元的即享券大放送，即日起至11月15日期間，購買任一款Acer指定品項並完成上網登錄，限時限量兌換200～3,000元的多品牌隨心選即享券，讓消費者五倍券優惠再翻倍。

首款從機身材質到包裝設計都遵循環保3R（Reduce、Reuse、Recycle）概念打造的環保筆電Acer Aspire Vero正式開賣，榮獲2021德國紅點包裝設計獎，全機殼採用30%再生塑料（PCR）製作，可減少約21%碳排放，鍵帽亦採用50% PCR材質，更使用100%可回收材質外包裝，除了大量使用回收材質，也大幅降低塑膠包裝使用量，外盒還可DIY改造成為筆電立架，使用標準螺絲也讓裝置及零件可以輕鬆拆卸、維修、升級或回收。Aspire Vero採用99%可回收的15.6吋FHD IPS霧面螢幕，搭載第11代Intel Core i5處理器與Intel Iris Xe顯示晶片，並採用最新Windows 11作業系統。另一款搶眼新品則是採用渲染漸層藍色調的14吋輕薄筆電Swift 3，延續此系列輕薄美型的風格，採用金屬材質，薄約15.9公釐、重量約1.2公斤，同樣搭載最新Windows 11作業系統，使用第11代Intel Core i7處理器，並經過Intel Evo平台認證，可提供18小時電池續航力。

迎接振興五倍券商機，Acer推多款特色新品，並祭出總價值百萬元的即享券大放送。圖／宏碁提供
迎接振興五倍券商機，Acer推多款特色新品，並祭出總價值百萬元的即享券大放送。圖／宏碁提供
環保筆電Acer Aspire Vero正式開賣，大量採用再生塑料製作，外包裝更使用100%可回收材質，建議售價28,900元。圖／宏碁提供
環保筆電Acer Aspire Vero正式開賣，大量採用再生塑料製作，外包裝更使用100%可回收材質，建議售價28,900元。圖／宏碁提供

疫情 碳排放

延伸閱讀

Windows 11 Beta開始支援Android App了 首波試用資格曝光

讓Pixel 6手機上的人工智慧應用更完整 Google：未來會更廣泛採用客製化處理器

Intel強調將以處理器效能表現贏回市場訂單 讓GPU市場有更好生態發展

Google具體說明客製化處理器Tensor細節 影像處理、語音識別更強大

相關新聞

徐若瑄穿新裝跑精品趴 自招做了這件事被兒子打槍

時裝品牌DIOR今日舉辦2022早春系列發表會，晚上派對更邀請了女星徐若瑄、「空手道小清新」文姿云和「游泳天菜」王冠閎等...

「我有我的霸免權」反霸凌計畫擴大至鄉鎮學校

長期以「閱讀勵學計畫」培育孩童閱讀力的統一超商好鄰居文教基金會，為響應友善校園、反霸凌理念，今年特別加入由台灣太古可口可...

椰子汁當火鍋湯！樂多多「追樂椰子雞鍋」開幕送海鮮盤

旗下擁有肉多多火鍋、饌和牛等多個鍋物品牌的「樂多多集團」，自即日起於板橋推出全新品牌「追樂 – 職人椰子雞鍋」，主打以「...

最怕看起來很「短」 王冠閎再度同台文姿云跑時尚趴

因為今年東京奧運的好表現吸引許多粉絲的空手道選手文姿云、游泳健將王冠閎，今日一起出席了在台北大同大學舉行的DIOR 20...

蝦皮購物「10.25商城購物節」專櫃美妝下殺25折起

百貨周年慶火熱開跑，電商年度盛事雙11也即將登場，今年由於政府加持振興5倍券，買氣可望再攀高峰。蝦皮購物攜手百大品牌以「...

渲染漸層藍Swift 3筆電美翻！迎五倍券商機 Acer祭百萬元即享券大放送

疫情改變了民眾日常生活型態，也激起了對抗菌、環保議題的重視，近期振興五倍券更全面帶動商機與買氣。Acer迎接年末換機潮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。