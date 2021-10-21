渲染漸層藍Swift 3筆電美翻！迎五倍券商機 Acer祭百萬元即享券大放送

疫情改變了民眾日常生活型態，也激起了對抗菌、環保議題的重視，近期振興五倍券更全面帶動商機與買氣。Acer迎接年末換機潮，除了推出多款特色新品，更祭出總價值百萬元的即享券大放送，即日起至11月15日期間，購買任一款Acer指定品項並完成上網登錄，限時限量兌換200～3,000元的多品牌隨心選即享券，讓消費者五倍券優惠再翻倍。

首款從機身材質到包裝設計都遵循環保3R（Reduce、Reuse、Recycle）概念打造的環保筆電Acer Aspire Vero正式開賣，榮獲2021德國紅點包裝設計獎，全機殼採用30%再生塑料（PCR）製作，可減少約21%碳排放，鍵帽亦採用50% PCR材質，更使用100%可回收材質外包裝，除了大量使用回收材質，也大幅降低塑膠包裝使用量，外盒還可DIY改造成為筆電立架，使用標準螺絲也讓裝置及零件可以輕鬆拆卸、維修、升級或回收。Aspire Vero採用99%可回收的15.6吋FHD IPS霧面螢幕，搭載第11代Intel Core i5處理器與Intel Iris Xe顯示晶片，並採用最新Windows 11作業系統。另一款搶眼新品則是採用渲染漸層藍色調的14吋輕薄筆電Swift 3，延續此系列輕薄美型的風格，採用金屬材質，薄約15.9公釐、重量約1.2公斤，同樣搭載最新Windows 11作業系統，使用第11代Intel Core i7處理器，並經過Intel Evo平台認證，可提供18小時電池續航力。 迎接振興五倍券商機，Acer推多款特色新品，並祭出總價值百萬元的即享券大放送。圖／宏碁提供 環保筆電Acer Aspire Vero正式開賣，大量採用再生塑料製作，外包裝更使用100%可回收材質，建議售價28,900元。圖／宏碁提供