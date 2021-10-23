自行車怎麼選？台灣自行車品牌成焦點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「自行車」話題近三個月的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大自行車品牌，以及五大自行車選購面向有哪些。

自行車在生活中，稱職地扮演著許多不同的角色，它可以是日常通勤好幫手，也可以是達成環島成就的神隊友。近年來吹起一股單車熱，不論男女老少都能乘風當一位騎乘者。

台灣自行車品牌受矚目，捷安特店面多、美利達設計美

觀察網友近期熱議的五大自行車品牌，其中「Giant捷安特」、「Merida美利達」兩家台灣在地品牌更位居聲量前線。如捷安特的自行車普遍被網友視作「平價的入門款」，再加上其店面較多，因此若要更換自行車配件或耗材也都相對方便。而捷安特自行車的品質也受到網友讚賞，如「捷安特蠻耐用的，加上店面到處都有，定期維修保養也方便」、「以保固來說還是Giant比較穩」等，可見捷安特除了具有價格優勢之外，其提供的車體保養維修、零件汰換升級等服務也獲得網友好口碑。

另方面，捷安特的子品牌「Liv Cycling」，其專為女性打造的自行車車款也受到網友好評，如「Liv的車架幾何和小手把很適合女生」、「Liv真的專為女生設計，我老婆就買他們家的腳踏車」等。

五大自行車品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

同為台灣品牌的「Merida 美利達」，在前陣子的東奧熱潮中，有多國選手騎乘美利達的自行車出戰單車賽事，該品牌的巴林勝利車隊（TBV車隊）更榮登本年度環法賽的團隊總冠軍，皆帶動美利達的品牌聲量。美利達車隊的優秀表現也讓不少網友關注起美利達的塗裝設計，如「美利達新一代的設計真的海放它牌」、「美利達的實車真的超好看」等。

自行車價差討論多、塗裝外觀先決？

每個人對於自行車的選購偏好都不同，觀察網友熱議的五大選購因素，發現因自行車的「價格」範圍落差較廣，根據「通勤」、「越野登山」等用途，網友的預算考量也不同。如只是一般通勤，有網友覺得需要「花錢買自己的通勤神駒」，但也有網友認為「買腳踏車的錢我直接拿來騎YouBike，方便又不用花錢保養」，表示腳踏車價格太高，不如騎乘YouBike等共享單車即可。

自行車五大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，決定入手一台自行車的網友，對於車身的「外觀設計」，包含自行車的外裝與配色也多有所關注，如網友建議「腳踏車先選外觀，外觀對了就對超過一半了」、「如果不喜歡塗裝，你根本不會想騎出門」等，認為如果喜歡自行車的外觀設計，才會讓人有想騎出去的動力，後續若養成了騎乘的習慣，再做配備升級也不遲。

騎著自行車穿梭在都市叢林，擺脫坐在擁擠的大眾運輸工具帶來的煩悶情緒、或是優遊在自行車道上，享受微風吹拂與風景，有很多種享受單車騎乘樂趣的方式，成就自行車一直歷久彌新，成為大家喜愛的一種「生活方式」。自行車在你心目中該是什麼樣子呢？是日常生活的必需品，或是漫遊秘境的最佳方式，騎上自行車駛向下一個目的地吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》