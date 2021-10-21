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巨無霸包款！高10公尺BURBERRY雕塑降臨台中歌劇院

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。圖／BURBERRY提供
巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。圖／BURBERRY提供

BURBERRY以台中歌劇院的建築為背景，打造10公尺高的巨型暖沙色Olympia包款雕塑，成為台中打卡新地標，近日襯著藍天晴空的遼闊背景，吸引許多民眾路過拍照，包括許路兒、Melody殷悅、郭源元與KOL Kiwi李函都搶先po出美圖，在IG上表現限時巨型雕塑包款的趣味。

繼倫敦、杜拜、新加坡之後，包款本身10公尺高、基座0.5公尺高的巨型Olympia手袋雕塑來到全球第四站台中，以金屬、鐵件打造而成，加上擬皮革的塗層表現，延續BURBERRY占領戶外景致的全球計劃；郭源元貼文讚美，「小還要更小一定超級可愛，大還要最大更是出乎預料的巨無霸可愛！」她所形容的這個震撼力十足的高雅雕塑，源自於品牌著重大自然的戶外生活體驗，近年也側重環保計畫，在大秀發表時關注、實踐低排碳量的議題，且Olympia包款首見於2020秋冬發表，當時的大秀地點位在倫敦肯辛頓奧林匹克體育場（Olympic Stadium），包身輪廓靈感即是來自體育館的半圓頂設計，因此在全球第四站也以台中具有代表性的地標歌劇院，來呼應Olympia包款的建築結構線條。

Olympia包款雕塑比照實際包款放大精準呈現，反映了創意總監Riccardo Tisci設計的Olympia包款流暢線條，外型纖窄硬挺、俐落的半月形版型，由義大利工匠運用手工成型的木塊所製，再經過手工組裝、上色，精準製作每處細節，包款採用的鍍金金屬配件上皆刻有品牌的簡約商標及字樣，備有各種尺寸、款式、顏色，包括經典暖沙色、黑色和酒紅色以及亮眼的櫻草粉紅色、淡藍色和淡香草色，也於各專門店上市，同步慶賀台中新光三越店開幕。巨型暖沙色Olympia包款雕塑，將於即日起至10月31日展出。

巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。圖／BURBERRY提供
巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。圖／BURBERRY提供

巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。圖／BURBERRY提供
巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。圖／BURBERRY提供

許路兒演繹黑色小型Olympia皮革包款，69,000元。圖／取自IG
許路兒演繹黑色小型Olympia皮革包款，69,000元。圖／取自IG

Melody詮釋暖沙色小型Olympia皮革包款，69,000元。圖／取自IG
Melody詮釋暖沙色小型Olympia皮革包款，69,000元。圖／取自IG

郭源元背著暖沙色小型Olympia皮革包款，69,000元。圖／取自IG
郭源元背著暖沙色小型Olympia皮革包款，69,000元。圖／取自IG

郭源元背著暖沙色小型Olympia皮革包款，69,000元。圖／取自IG
郭源元背著暖沙色小型Olympia皮革包款，69,000元。圖／取自IG

郭源元、許路兒示範巨型Olympia雕塑的網美圖。圖／取自IG
郭源元、許路兒示範巨型Olympia雕塑的網美圖。圖／取自IG

巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。圖／BURBERRY提供
巨型Olympia雕塑在台中歌劇院登場，將展至10月31日止。圖／BURBERRY提供

台中歌劇院

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