蔣友柏攜手烘豆冠軍陳志煌 咖啡概念店Ak.if信義區快閃

「一道菜不會只有一個食材，把咖啡以『菜』的思維來思考，會變成什麼樣？」基於這樣的想法，北歐盃烘焙大賽冠軍、Fika Fika Cafe創辦人陳志煌在與好友橙果設計創辦人蔣友柏聊天的過程當中，逐漸勾勒出未來咖啡的草稿圖像。一年後，名為「Ak.if」的未來咖啡概念店就此誕生，即日起至2022年1月21日止，於信義區新光三越A8一樓，正式展開為期三個月的快閃。

店名「Ak.if」正好是「Fika」的鏡中倒影，陳志煌表示：「這代表我們企圖從另外一個新的觀點，探索咖啡的未來風貌。」未來咖啡概念店Ak.if視覺前衛，充滿未來感的金屬質感立體造型咖啡吧台，由蔣友柏親自操刀；至於「未來咖啡」的種種可能性，則由陳志煌主導。

熱愛美食的陳志煌，從過往的美食經驗中得到靈感。酷愛川菜的他，便把川菜常用到的青花椒與咖啡結合，變成了「青花椒葡萄柚咖啡」。這款咖啡調飲，採用新鮮烘乾的四川青花椒，香氣迷人，陳志煌又將青花椒透過糖漬萃取味道。搭上了葡萄柚和Espresso咖啡，酸甜苦中帶著咖啡的滋味，青花椒清新的香氣令人驚喜。

身為高雄人的陳志煌，也想到以前早上天天喝的木瓜牛奶，將木瓜牛奶和咖啡作搭配，成為「木瓜優格冰那堤」。除了木瓜、牛奶、Espresso 咖啡外，特別加入的希臘優格，讓整體的風味更為豐富，也達到解膩效果。

「酪梨布丁那堤」，則像在吃甜點一樣。陳志煌說，岳母以前會把酪梨、布丁和養樂多打在一起，是太太記憶中的美味。於是，在勾勒Ak.if 的未來咖啡概念時，他們也將酪梨、自製雞蛋布丁和咖啡結合在一起。從吸管吸起一口布丁，甜中有咖啡的焦香，又有酪梨的滑順，裡頭加入的比利時珍珠糖，則提供酥脆口感。

陳志煌還把腦筋動到時下超熱門的肉桂捲上頭，把肉桂捲變成「喝的肉桂捲」， 炙燒新竹寶山黑糖、自製肉桂糖漿、牛奶、咖啡、自製軟餅乾等元素，組合成他想像中「喝的肉桂捲」。

此外，台東都蘭李子醋、卡普部落馬告，都成為他未來咖啡概念店的創作元素。陳志煌透露，豆腐乳等食材與咖啡的結合，正在籌劃當中，未來將陸續推出。「看起來是飲品，卻是用作料理的方式呈現。」陳志煌說，Ak.if不賣咖啡純飲，只提供以不同食材所搭配的咖啡，是對於未來咖啡的想像，希望讓消費者耳目一新。

未來咖啡概念店Ak.if 【2021.10.21～2022.1.21期間限定】 ．地址：新光三越A8，1樓（台北市信義區松高路12號） ．營業時間：11：00～21：30（週五週六至22：00）

青花椒葡萄柚咖啡，150元。圖／Ak.if提供。

木瓜優格冰那堤，160元。圖／Ak.if提供。

酪梨布丁那堤，160元。圖／Ak.if提供。

肉桂捲棒棒糖，150元。圖／Ak.if提供。

Ak.if也推出環保袋及T Shirt。圖／Ak.if提供。