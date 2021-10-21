快訊

春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TASAKI Atelier高級珠寶首登台 楊謹華流蘇秀優雅動感

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
楊謹華出席TASAKI Atelier高級珠寶展。圖／TASAKI提供
楊謹華出席TASAKI Atelier高級珠寶展。圖／TASAKI提供

源自日本的國際珠寶品牌TASAKI，在當今創意總監Prabal Gurung的帶領下，於2017年推出TASAKI Atelier系列高級珠寶，並於今（2021年10月21）日首度來台展出，作品總價值約1億2千萬的高級珠寶作品，設計結合日本的精緻工藝與紐約的時尚配戴美學，讓出席開幕記者會的戲劇女神楊謹華愛不釋手。

楊錦華表示非常喜歡這次配戴的Waterfall系列以鑽石流蘇刻畫瀑布滂薄的水勢，「我自己在選擇耳環的時候就很多像流蘇一樣長的，所以今天帶上去就覺得好像是自己的東西，不會有違和感，」垂綴著流蘇的夾式耳環設計加上掛勾，成就有份量感的造型；綴著鑽石流蘇的戒指，在手上就會忍不住想撫摸，配戴時左右手還必須分別戴在不同的手指上，才能讓流蘇順暢擺動。而她也透露自己近幾年來漸漸體會到珍珠的優雅漂亮，「像珍珠串鍊就很好看，我自己現在也會想要搭配、戴得出去。」

創意總監Prabal Gurung多元豐富的成長背景和世界觀，為TASAKI Atelier系列注入獨特的時尚魅力。此次登台的高級珠寶環繞2大與大自然有關的主軸：「Living Nature」主題的7個系列，以珠寶刻畫充滿希望的生命與力量。包括全場單價最高的Forest Valley系列，項鍊以一枚重約84克拉的海水藍寶石為主石，整套作品包括不對稱的耳環由右至左從藍色漸層到綠色，猶如走進沐浴在陽光下的幽靜森林，耳環和項鍊單獨或整套配戴都能傳遞出不同的自然氛圍。Sunset Glow系列的靈感來自於沙漠中壯麗的湖泊，繽紛多彩的寶石描繪出湖邊的植物及湖面上映照出夕陽的溫暖色彩。同樣是繽紛的彩色寶石，Ore系列則是描繪火山噴發後岩漿所產生湖畔美景。

而以來自大海的珍珠聞名的TASAKI，本次展出的珠寶主題之一為「Ocean Frontier」，向品牌的根源致敬。除了Surge系列運用珍珠與切割鑽石具象地交織出浪花磅礡的景象，楊錦華所配戴的Waterfall系列則以堅硬的鑽石與貴金屬打造柔軟的流蘇，描繪出強烈水柱落下，濺起海面的生動畫面。

TASAKI Atelier Nightfall耳環，165萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Nightfall耳環，165萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Surge項鍊，116萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Surge項鍊，116萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Cove手鍊，46萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Cove手鍊，46萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Forest Valley項鍊，2,780萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Forest Valley項鍊，2,780萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Ore夾式耳環，355萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Ore夾式耳環，355萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Waterfall耳環，971萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Waterfall耳環，971萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Sunset Glow耳環，178萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Sunset Glow耳環，178萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Waterfall項鍊，1,400萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Waterfall項鍊，1,400萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Aurora戒指，68,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Aurora戒指，68,200元。圖／TASAKI提供

楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供
楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供

楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供
楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供

楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供
楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供

楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供
楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供

珠寶 鑽石

相關新聞

身分證末碼有1、2、4注意！台北凱達大方送千元

各部會振興經濟優惠券像是國旅券、藝FUN券、農遊券等，陸續開出身分證末兩碼或三碼的幸運民眾，幾家歡樂幾家愁，有人感嘆自己...

蔣友柏攜手烘豆冠軍陳志煌 咖啡概念店Ak.if信義區快閃

「一道菜不會只有一個食材，把咖啡以『菜』的思維來思考，會變成什麼樣？」基於這樣的想法，北歐盃烘焙大賽冠軍、Fika Fi...

TASAKI Atelier高級珠寶首登台 楊謹華流蘇秀優雅動感

源自日本的國際珠寶品牌TASAKI，在當今創意總監Prabal Gurung的帶領下，於2017年推出TASAKI At...

7-11預購推「老虎豬仔包、老虎堂黑糖銀絲卷」萌系小吃

現代人追求美食不僅要好吃，上桌更要好看好拍，7-ELEVEN節令預購誌即日起攜手知名餐廳、人氣飲料店推出超萌系小吃，將刈...

禮客Outlet史上最划算周年慶 五倍券在手超狂優惠入手

迎接疫情趨緩與五倍券帶動的消費商機，禮客Outlet內湖1、2館、公館店10月22日起至11月8日展開周年慶，擁Outl...

IWC高雄專賣店 燈籠、超大LED螢幕成亮點 插旗南台灣

瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）今日於高雄義享時尚廣場（E Sky Mall）與高登鐘表（Cortina Watch）合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。