TASAKI Atelier高級珠寶首登台 楊謹華流蘇秀優雅動感
源自日本的國際珠寶品牌TASAKI，在當今創意總監Prabal Gurung的帶領下，於2017年推出TASAKI Atelier系列高級珠寶，並於今（2021年10月21）日首度來台展出，作品總價值約1億2千萬的高級珠寶作品，設計結合日本的精緻工藝與紐約的時尚配戴美學，讓出席開幕記者會的戲劇女神楊謹華愛不釋手。
楊錦華表示非常喜歡這次配戴的Waterfall系列以鑽石流蘇刻畫瀑布滂薄的水勢，「我自己在選擇耳環的時候就很多像流蘇一樣長的，所以今天帶上去就覺得好像是自己的東西，不會有違和感，」垂綴著流蘇的夾式耳環設計加上掛勾，成就有份量感的造型；綴著鑽石流蘇的戒指，在手上就會忍不住想撫摸，配戴時左右手還必須分別戴在不同的手指上，才能讓流蘇順暢擺動。而她也透露自己近幾年來漸漸體會到珍珠的優雅漂亮，「像珍珠串鍊就很好看，我自己現在也會想要搭配、戴得出去。」
創意總監Prabal Gurung多元豐富的成長背景和世界觀，為TASAKI Atelier系列注入獨特的時尚魅力。此次登台的高級珠寶環繞2大與大自然有關的主軸：「Living Nature」主題的7個系列，以珠寶刻畫充滿希望的生命與力量。包括全場單價最高的Forest Valley系列，項鍊以一枚重約84克拉的海水藍寶石為主石，整套作品包括不對稱的耳環由右至左從藍色漸層到綠色，猶如走進沐浴在陽光下的幽靜森林，耳環和項鍊單獨或整套配戴都能傳遞出不同的自然氛圍。Sunset Glow系列的靈感來自於沙漠中壯麗的湖泊，繽紛多彩的寶石描繪出湖邊的植物及湖面上映照出夕陽的溫暖色彩。同樣是繽紛的彩色寶石，Ore系列則是描繪火山噴發後岩漿所產生湖畔美景。
而以來自大海的珍珠聞名的TASAKI，本次展出的珠寶主題之一為「Ocean Frontier」，向品牌的根源致敬。除了Surge系列運用珍珠與切割鑽石具象地交織出浪花磅礡的景象，楊錦華所配戴的Waterfall系列則以堅硬的鑽石與貴金屬打造柔軟的流蘇，描繪出強烈水柱落下，濺起海面的生動畫面。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言