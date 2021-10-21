TASAKI Atelier高級珠寶首登台 楊謹華流蘇秀優雅動感

源自日本的國際珠寶品牌TASAKI，在當今創意總監Prabal Gurung的帶領下，於2017年推出TASAKI Atelier系列高級珠寶，並於今（2021年10月21）日首度來台展出，作品總價值約1億2千萬的高級珠寶作品，設計結合日本的精緻工藝與紐約的時尚配戴美學，讓出席開幕記者會的戲劇女神楊謹華愛不釋手。

楊錦華表示非常喜歡這次配戴的Waterfall系列以鑽石流蘇刻畫瀑布滂薄的水勢，「我自己在選擇耳環的時候就很多像流蘇一樣長的，所以今天帶上去就覺得好像是自己的東西，不會有違和感，」垂綴著流蘇的夾式耳環設計加上掛勾，成就有份量感的造型；綴著鑽石流蘇的戒指，在手上就會忍不住想撫摸，配戴時左右手還必須分別戴在不同的手指上，才能讓流蘇順暢擺動。而她也透露自己近幾年來漸漸體會到珍珠的優雅漂亮，「像珍珠串鍊就很好看，我自己現在也會想要搭配、戴得出去。」

創意總監Prabal Gurung多元豐富的成長背景和世界觀，為TASAKI Atelier系列注入獨特的時尚魅力。此次登台的高級珠寶環繞2大與大自然有關的主軸：「Living Nature」主題的7個系列，以珠寶刻畫充滿希望的生命與力量。包括全場單價最高的Forest Valley系列，項鍊以一枚重約84克拉的海水藍寶石為主石，整套作品包括不對稱的耳環由右至左從藍色漸層到綠色，猶如走進沐浴在陽光下的幽靜森林，耳環和項鍊單獨或整套配戴都能傳遞出不同的自然氛圍。Sunset Glow系列的靈感來自於沙漠中壯麗的湖泊，繽紛多彩的寶石描繪出湖邊的植物及湖面上映照出夕陽的溫暖色彩。同樣是繽紛的彩色寶石，Ore系列則是描繪火山噴發後岩漿所產生湖畔美景。

而以來自大海的珍珠聞名的TASAKI，本次展出的珠寶主題之一為「Ocean Frontier」，向品牌的根源致敬。除了Surge系列運用珍珠與切割鑽石具象地交織出浪花磅礡的景象，楊錦華所配戴的Waterfall系列則以堅硬的鑽石與貴金屬打造柔軟的流蘇，描繪出強烈水柱落下，濺起海面的生動畫面。

TASAKI Atelier Nightfall耳環，165萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Surge項鍊，116萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Cove手鍊，46萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Forest Valley項鍊，2,780萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Ore夾式耳環，355萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Waterfall耳環，971萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Sunset Glow耳環，178萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Waterfall項鍊，1,400萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI Atelier Aurora戒指，68,200元。圖／TASAKI提供

楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供

楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供

楊謹華配戴TASAKI Atelier Waterfall系列高級珠寶。圖／TASAKI提供