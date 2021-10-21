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7-11預購推「老虎豬仔包、老虎堂黑糖銀絲卷」萌系小吃
現代人追求美食不僅要好吃，上桌更要好看好拍，7-ELEVEN節令預購誌即日起攜手知名餐廳、人氣飲料店推出超萌系小吃，將刈包、流沙包、銀絲卷等在地美食化身為小萌虎，超萌模樣讓人秒融化，拍照打卡更有趣。
7-ELEVEN節令預購誌超萌系小吃首推「老虎豬仔包」，將港式點心排隊名店「點點心」人氣必點豬仔流沙包變身「老虎豬仔包」，經典小豬仔戴上虎皮帽，可愛的萌虎豬仔造型超吸睛，一盒5入售價299元；新世代台灣風格飲食「叁和院」推出的「叁和虎咬豬」，將老虎大頭造型的刈包，包入甘脆的梅干菜和肥瘦適中的五花肉，成為名副其實的虎咬豬，讓傳統美食搖身一變成為可愛又時尚的小萌虎，售價499元；與知名飲料品牌「老虎堂」合作推出的「虎虎生風黑糖銀絲卷」，特製的虎紋外皮加入老虎堂特有的黑糖香氣，可蒸、烤、炸後沾上特製黑糖煉乳醬，是難以拒絕的好滋味，一盒10入售價240元。
此外，7-ELEVEN更加碼推薦「OPEN!鳳梨風味雞塊」，將OPEN小將最愛吃的鳳梨加進大人、小孩都喜愛的雞塊中，一口咬下，酥脆外皮搭配微酸微甜的鮮嫩內餡，雞塊控絕對值得一試，一包售價189元、10包售價1,490元。
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