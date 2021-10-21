快訊

春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禮客Outlet史上最划算周年慶 五倍券在手超狂優惠入手

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
溫筱鴻接任禮客Outlet董事長。記者江佩君／攝影
溫筱鴻接任禮客Outlet董事長。記者江佩君／攝影

迎接疫情趨緩與五倍券帶動的消費商機，禮客Outlet內湖1、2館、公館店10月22日起至11月8日展開周年慶，擁Outlet低價優勢，除了全館百大品牌全面1折起，使用紙本振興五倍券任一面額購物單筆消費滿5,000元，可獲得禮客500元回饋金，同步兌換周年慶500元購物金，等於消費滿5,000元送1,000元，回饋率達20%，加碼回饋力道為禮客Outlet周年慶史上最划算。

深耕時尚領域的溫筱鴻在周年慶前接任禮客Outlet董事長，將為商場注入新活力。溫筱鴻上任後也對禮客Outlet有許多想法，從天地壁著手逐樓優化，以內湖店來說，預計明年6月可以見到明顯的改裝與新面貌。

禮客Outlet副總經理夏偉亮表示，去年三倍券即帶動業績成長，今年周年慶搭上五倍券加碼振興、加上Outlet價，層層優惠更對消費者更有吸引力，預計今年周年慶將達成12%成長目標。

周年慶期間憑紙本五倍券，即享精選商品振興優惠價3折起，針對愛美愛運動的女生，推薦Traveler女款Gore-Tex防風防水單件式外套原價12,800元，振興價只賣3,840元，直接現省近萬元；PUMA女款撞色運動鞋原價2,780元，振興價1,990元就可帶走。針對喜好休閒風的男性，推薦AIGLE男款格紋長袖襯衫原價3,200元，振興價1,920元；限量The North Face男款鋪棉夾克原價6,380元，5折振興價3,190元。

輕鬆入手精品是Outlet帶來的小確幸，Max & Co. 100% cashmere毛衣原價15,000元，2折價3,000元就可擁有；Sport Max花卉圓領造型衫原價22,600元，2折特價4,520元；Weekend Max Mara長版外套原價27,500元，周年慶獨家2折特價5,500元帶回家，天氣變冷，此時入手精品保暖外套正是時候。

從精品、運動休閒、戶外休閒、鍋具、家用品，全館上百品牌皆享超高CP值的優惠價，鎖定家庭客層，讓全家人帶著五倍券，買到優惠超有感。

此外，當日單店累計消費滿3,000元，可抽TUMI 27吋、29吋行李箱與托特包、後背包，周年慶期間「天天抽」，共祭出總價百萬的TUMI好禮，回饋消費者。

PUMA女款撞色運動鞋原價2,780元，振興優惠價1,990元。圖／禮客Outlet提供
PUMA女款撞色運動鞋原價2,780元，振興優惠價1,990元。圖／禮客Outlet提供
內湖店EiDer女款保暖透氣長袖立領衫原價3,500元，3折特價1,050元。圖／禮客Outlet提供
內湖店EiDer女款保暖透氣長袖立領衫原價3,500元，3折特價1,050元。圖／禮客Outlet提供
內湖店HangTen新櫃登場，女款休閒帽T，2件特價990元。圖／禮客Outlet提供
內湖店HangTen新櫃登場，女款休閒帽T，2件特價990元。圖／禮客Outlet提供
內湖店Weekend Max Mara長版外套原價27,500元，2折特價5,500元。圖／禮客Outlet提供
內湖店Weekend Max Mara長版外套原價27,500元，2折特價5,500元。圖／禮客Outlet提供

周年慶 品牌

延伸閱讀

信義商圈人潮回來了！新光三越吳昕陽：看到人就開心了

遠百周年慶五倍券用3000送2200「這類必買」回饋最划算

楊繡惠周年慶買鞋失心瘋 5張信用卡狂刷

三井OUTLET台中港店中午突停電 台電：三井的問題

相關新聞

身分證末碼有1、2、4注意！台北凱達大方送千元

各部會振興經濟優惠券像是國旅券、藝FUN券、農遊券等，陸續開出身分證末兩碼或三碼的幸運民眾，幾家歡樂幾家愁，有人感嘆自己...

渲染漸層藍Swift 3筆電美翻！迎五倍券商機 Acer祭百萬元即享券大放送

疫情改變了民眾日常生活型態，也激起了對抗菌、環保議題的重視，近期振興五倍券更全面帶動商機與買氣。Acer迎接年末換機潮，...

巨無霸包款！高10公尺BURBERRY雕塑降臨台中歌劇院

BURBERRY以台中歌劇院的建築為背景，打造10公尺高的巨型暖沙色Olympia包款雕塑，成為台中打卡新地標，近日襯著...

蔣友柏攜手烘豆冠軍陳志煌 咖啡概念店Ak.if信義區快閃

「一道菜不會只有一個食材，把咖啡以『菜』的思維來思考，會變成什麼樣？」基於這樣的想法，北歐盃烘焙大賽冠軍、Fika Fi...

TASAKI Atelier高級珠寶首登台 楊謹華流蘇秀優雅動感

源自日本的國際珠寶品牌TASAKI，在當今創意總監Prabal Gurung的帶領下，於2017年推出TASAKI At...

7-11預購推「老虎豬仔包、老虎堂黑糖銀絲卷」萌系小吃

現代人追求美食不僅要好吃，上桌更要好看好拍，7-ELEVEN節令預購誌即日起攜手知名餐廳、人氣飲料店推出超萌系小吃，將刈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。