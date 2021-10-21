禮客Outlet史上最划算周年慶 五倍券在手超狂優惠入手

迎接疫情趨緩與五倍券帶動的消費商機，禮客Outlet內湖1、2館、公館店10月22日起至11月8日展開周年慶，擁Outlet低價優勢，除了全館百大品牌全面1折起，使用紙本振興五倍券任一面額購物單筆消費滿5,000元，可獲得禮客500元回饋金，同步兌換周年慶500元購物金，等於消費滿5,000元送1,000元，回饋率達20%，加碼回饋力道為禮客Outlet周年慶史上最划算。

深耕時尚領域的溫筱鴻在周年慶前接任禮客Outlet董事長，將為商場注入新活力。溫筱鴻上任後也對禮客Outlet有許多想法，從天地壁著手逐樓優化，以內湖店來說，預計明年6月可以見到明顯的改裝與新面貌。

禮客Outlet副總經理夏偉亮表示，去年三倍券即帶動業績成長，今年周年慶搭上五倍券加碼振興、加上Outlet價，層層優惠更對消費者更有吸引力，預計今年周年慶將達成12%成長目標。

周年慶期間憑紙本五倍券，即享精選商品振興優惠價3折起，針對愛美愛運動的女生，推薦Traveler女款Gore-Tex防風防水單件式外套原價12,800元，振興價只賣3,840元，直接現省近萬元；PUMA女款撞色運動鞋原價2,780元，振興價1,990元就可帶走。針對喜好休閒風的男性，推薦AIGLE男款格紋長袖襯衫原價3,200元，振興價1,920元；限量The North Face男款鋪棉夾克原價6,380元，5折振興價3,190元。

輕鬆入手精品是Outlet帶來的小確幸，Max & Co. 100% cashmere毛衣原價15,000元，2折價3,000元就可擁有；Sport Max花卉圓領造型衫原價22,600元，2折特價4,520元；Weekend Max Mara長版外套原價27,500元，周年慶獨家2折特價5,500元帶回家，天氣變冷，此時入手精品保暖外套正是時候。

從精品、運動休閒、戶外休閒、鍋具、家用品，全館上百品牌皆享超高CP值的優惠價，鎖定家庭客層，讓全家人帶著五倍券，買到優惠超有感。