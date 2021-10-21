IWC高雄專賣店 燈籠、超大LED螢幕成亮點 插旗南台灣

瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）今日於高雄義享時尚廣場（E Sky Mall）與高登鐘表（Cortina Watch）合作，開設位於南台灣的首間專賣店。品牌除遠自瑞士總廠帶來多款經典時計，更從設計融入在地元素，例如帶有亞洲風情的紙燈籠、寬3.6公尺長1.3公尺的寬敞LED螢幕，展現IWC對南台灣精品鐘表市場的長遠信心。

發表現場由人在香港的萬國表（IWC）台灣、香港與澳門總經理Sven Johannsen，與高登鐘表台灣分公司董事總經理Alvin視訊連線，揭露專賣店賞玩亮點。占地約21坪的空間裡，入口的超大LED螢幕寬約3.6公尺、長1.3公尺，壯闊但不壓迫感，明亮氣派。牆上並有著直徑110公分的IWC萬年曆52610自製機芯，是放大版的機械結構、更是散發當代工業之美的藝術裝置。

Sven Johannsen並特別提及，由於IWC總裁Chris Grainger-Herr有建築師背景，世界各地的專賣店同時也在全球化中融入在地化特色，例如天花板類似宣紙質感的燈籠，便出自亞洲文化的「燈籠」，而台灣團隊為此設計也反覆琢磨細節、長達三個月之久；其燈籠材料為Warlone Sheet，屬於源自日本文化與傳統的室內設計材料，兼具耐用性和阻燃性等特點，並散發「和紙」的雅緻質感。

高登鐘表陳漢林（Alvin）則表示，這是繼高登鐘表與IWC合作在101開設專賣店後，在台灣的第二次合作，專賣店並籌備近兩年、終於在近日開幕。而之所以落腳高雄，除看準臨近萬豪酒店的商務與觀光商機。專賣店更以深處的Lounge空間帶來放鬆、宛如回家的迎賓舒適體驗；此外有別於一般追求價格折扣，在專賣店中更能全面體驗屬於IWC優雅、經典、工藝的氛圍。

而本次開幕亮點之一更在現場陳列多款由瑞士空運來開的博物館收藏級經典時計，包含1940年代位德國製作的軍用飛行腕表、2002年時推出的IWC「大飛」腕表，以及一款全球限量12只的大型飛行員腕表「Markus Bühler」特別版。這只表款是由2003年曾獲Prix IFHH de l’Horlogerie瑞士製表比賽肯定的Markus Bühler所打造，他以帶有動力感的漩渦造型，並以鏤空手法展露發條盒，帶出機芯與動力的巧妙關聯，而或許Markus Bühler更將成為IWC未來的明日之星，也令表款格外受到留意。

最後IWC大型飛行員萬年曆Lewis Hamilton腕表更是本次開幕的重點款式，表款是為慶祝品牌代言人、七度F1世界冠軍殊榮時推出的限量款，少見搶眼的紅色視覺，正是Lewis Hamilton熱愛的顏色，全球限量100只，價格店洽。

IWC萬國表高雄義享專賣店 地址：高雄巿鼓山區大順一路115號1樓 電話：（06）7556-1378

IWC大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊萬年曆腕表，一次集結黑色、萬年曆、飛行等IWC三大元素。圖 / IWC提供

2002年推出的IWC大型飛行員腕表，以46毫米、啄木鳥式表冠、七日長動能儲存為特色。圖 / IWC提供

IWC大型飛行員萬年曆腕表「路易斯.漢米爾頓」特別版，是為紀念品牌好友、F1七度世界冠軍車手Lewis Hamilton而設計，限量生產，價格店洽。圖 / IWC提供

IWC 52 T.S.C.型機芯大型飛行員腕表，是自瑞士博物館空運來台、生產於1940年的骨董表款。圖 / IWC提供