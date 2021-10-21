身分證末碼有1、2、4注意！台北凱達大方送千元

主辦單位上週特地安排彩排記者會，除了沈文程因既定錄影行程不克參加外，諸位超級唱將均到場「獻聲」，讓彩排現場仿佛成為一個小型演唱會。其中兩位天籟歌后潘越雲、王若琳在本次的演唱會中首次合體，將合作演場經典西洋金曲〈If you go away〉，潘越雲透露歌曲是她挑選，跟王若琳第一次試唱就感覺很有默契很搭配，王若琳則說，在練唱時耳機聽到潘越雲歌聲，都沉浸在潘姐的歌聲中，聽得很忘我。王若琳坦言這首歌對自己來說算「難度頗高」，所以彩排前有特別反覆練唱。

2021-10-21 15:33