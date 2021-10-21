聽新聞
test
0:00 / 0:00
身分證末碼有1、2、4注意！台北凱達大方送千元
各部會振興經濟優惠券像是國旅券、藝FUN券、農遊券等，陸續開出身分證末兩碼或三碼的幸運民眾，幾家歡樂幾家愁，有人感嘆自己的身分證號碼不給力或是難度太高，台北凱達大飯店決定推出機率較高的「身分證優惠」，大方加碼千元。
活動緣起於11月24日是台北凱達大飯店的4周年慶，因此特別推出「凱達周年慶對對樂」活動，活動時間自10月27日至11月30日，凡身份最末碼任一碼有1、2或4，於台北凱達飯店官網、電話語音訂房，或在家宴中餐廳、百宴自助餐廳用餐滿額2,999元，即贈送千元的消費券(含2張500元的住宿與餐飲抵用券，贈品無法累贈，限下次消費金額滿2,000元以上方可使用1張)。
相關資訊可查官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言