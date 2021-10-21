套餐第2件6折、飲料無限喝！王品「品田牧場」重回台北

隨著疫情相對趨緩，王品旗下的「品田牧場」重新回歸台北，以「歡樂吧」的型態，於國父紀念館商圈開設台北光復南店，無限供應近十種飲品與高麗菜絲。為慶祝新店開幕，即日起至11月15日期間，平日打卡可享「套餐第2件6折」，還有加贈霜淇淋等優惠。

創立於2007年的品田牧場，主打厚切2公分的日式豬排，但隨著經營策略調整，近年門市以台灣中南部居多。此次新開幕的「品田牧場 光復南店」，乃是品田牧場在台北的唯一門市，除了同樣提供厚切腰內豬排、熔岩起司咖哩豬排燒、海老唐揚豚雞三拼等經典料理外，店內也增設「歡樂吧」，提供提供高麗菜絲、奶茶、日式煎茶、黃金烏龍茶、芒果汁、蜂蜜醋等近十種冷熱飲品讓顧客無限享用。