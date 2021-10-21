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套餐第2件6折、飲料無限喝！王品「品田牧場」重回台北

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
品田牧場光復南店為品田牧場唯一的台北門市。圖／王品提供
品田牧場光復南店為品田牧場唯一的台北門市。圖／王品提供

隨著疫情相對趨緩，王品旗下的「品田牧場」重新回歸台北，以「歡樂吧」的型態，於國父紀念館商圈開設台北光復南店，無限供應近十種飲品與高麗菜絲。為慶祝新店開幕，即日起至11月15日期間，平日打卡可享「套餐第2件6折」，還有加贈霜淇淋等優惠。

創立於2007年的品田牧場，主打厚切2公分的日式豬排，但隨著經營策略調整，近年門市以台灣中南部居多。此次新開幕的「品田牧場　光復南店」，乃是品田牧場在台北的唯一門市，除了同樣提供厚切腰內豬排、熔岩起司咖哩豬排燒、海老唐揚豚雞三拼等經典料理外，店內也增設「歡樂吧」，提供提供高麗菜絲、奶茶、日式煎茶、黃金烏龍茶、芒果汁、蜂蜜醋等近十種冷熱飲品讓顧客無限享用。

為慶祝新店開幕，即日起至11月15日期間，平日用餐且參與拍照打卡活動，可享「套餐第2件6折」的優惠；至11月30日期間，拍照打卡則可免費獲得「霜淇淋1支」。另外店內也適用王品集團振興優惠，至11月31日前，消費滿千元即可領「王品振興金500元兌換券」2張，12月1日第二階段開始消費符合活動條件，就可領現金500元。

品田牧場主打厚切日式豬排，乃是王品旗下的人氣品牌之一。圖／王品提供
品田牧場主打厚切日式豬排，乃是王品旗下的人氣品牌之一。圖／王品提供

王品

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