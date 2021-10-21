全家便利商店萬聖節跨界手遊「傳說對決」推集點活動

萬聖節即將到來，全家便利商店首次跨界高人氣手遊「Garena傳說對決」，即日起至11月16日推出「全家傳說．最潮對決」集點活動，將遊戲中英雄角色與生活實用物品結合，集點商品包含5周年最新推出的女團角色無線充電滑鼠墊，以及大頭公仔筆、投影自動摺疊傘、雨衣、托特手提袋等，共5款英雄周邊商品，購買還有機會搶先獲得「Garena傳說對決」獨家限量虛寶獎勵，讓玩家一次收集。

「Garena傳說對決」手遊深受年輕族群喜愛，也養出許多忠實鐵粉，此次「全家傳說．最潮對決」集點活動，首次推出5款「大全套」以會員點數1,000點＋2,000元就可一次獲得，再加碼搶先贈送限量希露卡新造型及五周年精選必得未擁有寶箱；同步也推出單款可以透過會員點數加價購或直購價兩種方式獲得，再搶先享有抽希露卡獨家虛寶獎勵機會。

「全家傳說．最潮對決」集點首推以5周年最新推出的女團造型「WaVe無線充電滑鼠墊」，上方包含人氣最高的四位女英雄女團新造型，加上無線充電功能，放在桌上可隨時支援手機電量，新造型設計成為傳說迷不可錯過的好物，直購價500元或會員點數1,000點＋449元；「傳說英雄Q版公仔筆」共有5款英雄肖像化身Q版大頭公仔，包含藍色筆芯的克里希、堇、愛麗絲，以及黑色筆芯的莫托斯、刀鋒寶貝，隨機單款直購價149元，成套5款會員點數1,000點＋700元。

為了讓英雄們可以陪伴玩家出門走走，也推出滿足日常外出的品項，首推「艾森諾投影摺疊傘」，傘面外觀以具有神秘、高質感黑色為底，內層則設計充滿漫畫的風格，不僅可擋雨防曬，傘柄底部更設計投影按鈕，可投射出遊戲內的地圖影像，兼具實用與收藏價值，直購價500元或會員點數1,000點＋449元；「手提肩背兩用袋」有提米（黑色）、愛麗絲（白色）等2款英雄，可手提也可肩背，正面角色造型小口袋還有暗扣設計，可收納悠遊卡，單件直購價299元，任選兩件會員點數1,000點＋500元；「刺客風衣雨衣」有刀鋒寶貝（透明）、布萊特（黑色）等2款，細緻人物線條展現出角色魅力，單件直購價500元，任選兩件會員點數1,000點＋800元。

迎接萬聖節，全家便利商店首次聯名「Garena傳說對決」推萬聖節主題端架，將日常零食、飲料、泡麵換上添加遊戲元素新包裝。另獨家推出多款怪奇系列糖果，包含「恐怖眼球牛奶巧克力」，以眼球輪廓作為包裝，驚悚又有趣，售價69元；「韓國神秘風味軟糖」擁有多種未知的口味，每吃一顆都是一次驚喜，售價59元；「萬聖節恐龍金幣牛奶巧克力」使用恐龍造型加上萬聖節元素設計，好吃又可愛，售價65元；提袋式的「萬聖糖果袋」，方便小朋友可直接參與「trick or treat」，售價149元