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唯一買得起的藍寶堅尼！專屬訂製香氛 家中瀰漫頂級味
對許多熱愛汽車的人來說，Automobili Lamborghini藍寶堅尼可說是夢幻品牌之一，但畢竟不是人人都能買得起。想要同步體驗頂級車的奢華感，就從室內香氛開始，義大利香氛品牌CULTI MILANO，與藍寶堅尼共同合作，推出全新的居家香氛系列，從跑車工藝與頂級奢華出發，透過嗅覺，能完整感受到超跑極致卓越的風格魅力。
CULTI MILANO為了呈現出超跑車主的居家香氣，希望展現出藍寶堅尼的迷人魅力，重新設計香調。先以濃郁蓬勃的柑橘揭開序幕，再加入朝氣十足的葡萄柚與苦橙，巧妙結合佛手柑與岩蘭草的清新味道，最後的雪松與檀香，傳遞出工藝的優雅氛圍，居家香氛搭配天然微孔的蘆葦桿擴香枝，讓香氛投射更具質感。
為呼應雙方的合作，在瓶身上有著Lamborghini廠徽，色澤採用Lamborghini Ad Personam頂級客製化車色Zenas Bronze金，搭配噴霧質感與楓木瓶口封存，500ml香氛4,000元，就能感受頂級居家氣味，台灣可至全台10/10 APOTHECARY購買。
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