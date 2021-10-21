唯一買得起的藍寶堅尼！專屬訂製香氛 家中瀰漫頂級味

對許多熱愛汽車的人來說，Automobili Lamborghini藍寶堅尼可說是夢幻品牌之一，但畢竟不是人人都能買得起。想要同步體驗頂級車的奢華感，就從室內香氛開始，義大利香氛品牌CULTI MILANO，與藍寶堅尼共同合作，推出全新的居家香氛系列，從跑車工藝與頂級奢華出發，透過嗅覺，能完整感受到超跑極致卓越的風格魅力。

CULTI MILANO為了呈現出超跑車主的居家香氣，希望展現出藍寶堅尼的迷人魅力，重新設計香調。先以濃郁蓬勃的柑橘揭開序幕，再加入朝氣十足的葡萄柚與苦橙，巧妙結合佛手柑與岩蘭草的清新味道，最後的雪松與檀香，傳遞出工藝的優雅氛圍，居家香氛搭配天然微孔的蘆葦桿擴香枝，讓香氛投射更具質感。