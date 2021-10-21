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信義商圈人潮回來了！新光三越吳昕陽：看到人就開心了
信義商圈今天起包括新光三越台北信義新天地四館、遠百信義A13，以及微風信義、南山、松高三館周年慶齊掀周年慶熱潮。近期疫情趨穩，民眾逐漸恢復防疫社交日常，隨著周年慶開跑，信義商圈也出現久違的人潮，一早動身為各專櫃打氣的新光三越副董事長吳昕陽表示，「看到人就開心了！」
適逢周年慶起跑，今天起溫度明顯有感降溫，新光三越營業本部長曹美虹指出，自預購開始已感覺人潮已逐漸回流，加上天氣幫忙，只要溫差明顯有感，就代表買氣會好。對比之前信義商圈因疫情人潮大減的情況，今天真的明顯有感客人真的回來了。她說，疫情和緩、五倍券大家分、客人回流、天氣幫忙，信義新天地周年慶一開局就「順」，也代表「東風再吹了、燕子回來了。」也有信心信義新天地周年慶首日可以做到超過去年首日破10億的目標。
新光三越周年慶首波開出微幅成長的成績，吳昕陽也強調，疫情持續穩定還是最重要的，今年力拚全年800億仍是全體同仁努力的共同目標，雖然相當具挑戰性，但我們沒有放棄。
疫情穩定下，民眾逐漸恢復社交生活，加上五倍券大利多，讓美妝、輕奢、運動、家用家電、3C買氣都動了起來，天氣降溫也助於服飾大反攻，新光三越信義新天地首日蘭蔻極光水、小黑瓶開店隨即銷破百組，Kiehl's金盞花水大容量200組隨之賣光，洗碗機爆櫃、半小時就賣出50台，iPhone手機一開店賣出120台，三星新款折疊機目前也是賣到缺貨需要預定狀態，皇室羽毛工坊的羽絨雙人冬被100條開店即秒殺。
遠百信義A13指出，周年慶VIP預購期間，吸引30幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，周年慶前就開出好局，入秋首波冷空氣報到，為秋冬換季購物潮加溫，帶動冬季服飾熱銷，業績成長尤以精品、化妝品、潮流服飾為前三名，看好周年慶開跑後續買氣，預期人潮再上漲2成。
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