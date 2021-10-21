苗栗風箏節10月底推出 搭韓劇熱潮大型魷魚風箏現身

苗栗市風箏文化及客家美食節今年邁入第11年，將在10月30、31日於河濱公園登場，苗栗市公所上午為活動宣傳，由市長邱鎮軍與代表、里長共同放飛3公尺高的「客家燈籠」大型軟體風箏，宣告風箏節起跑；今年韓劇「魷魚遊戲」爆紅，風箏節也趕搭熱潮，有多件大型鱿魚、章魚造型風箏在空中現身，十分吸睛。

邱鎮軍表示，苗栗風箏節每年都量身設計客家特色風箏，傳遞客家文化與祝福，這兩年全球因新冠肺炎疫情改變生活型態，因此今年風箏節特別設計「客家燈籠」，希望藉由點燈、祈福的意涵，點亮苗栗、照亮世界，掃除疫情陰霾。

他指出，市公所在風箏節第1天傍晚規畫了後龍溪河畔浪漫風情活動，安排休閒傘座和街頭藝人表演，讓民眾賞風箏之餘，同時可眺望由墨硯山、八角崠山、加里山形成的「三台疊翠」美景，藉苗栗風箏文化及客家美食節的舉辦，帶民眾轉換生活視野，重新找回幸福感受。

上午記者會除放飛客家燈籠外，亞洲國際風箏聯合會也施放逾10米的疫苗針筒風箏，鼓勵民眾接種疫苗防疫，會中同時放飛長達27公尺的魷魚軟體風箏，還有同屬頭足類的章魚、墨魚造型風箏，頭足類「三兄弟」在苗栗上空爭豔。

市公所表示，今年風箏節安排亞洲國際風箏聯合會和來自台灣北中南的團隊聯袂演出，包括首次現身的「外星人大戰骷髏人」特技風箏空中劇場，還有德國的貓頭鷹風箏、新加坡吉他風箏、紐西蘭獵鷹風箏及國民零食「乖乖」造型風箏、哈士奇、動物車車、英雄聯盟等多種大型軟體風箏。

國片「青春換日線」劇組30日將專程前來辦分享會，晚上7點半的「河畔浪漫風光晚會」邀虎劇團進行溜溜球扯鈴演出，要帶給現場觀眾震撼的視覺享受，空中也同步安排璀璨的夜光風箏展演。

市公所表示，風箏節還安排客家美食嘉年華、苗栗一日遊和許多好康活動；每天上午9點在現場購買200元美食消費券，即可兌換限量紀念風箏1只，消費券還可至美食嘉年華區抵用消費、品嘗美食；今年為鼓勵青創店家和回饋鄉親，現場提供500張河畔風情分享券，參加的朋友能在會場的青創市集中使用，每張券可折抵消費100元，只要於30日活動當天與在地青創攤位拍照打卡並上傳個人臉書就有機會獲得。