贅沢醬糜起司蛋糕、水果生乳捲！「夢卡朵」甜點復活了

曾經於2018年消失於業界的甜點品牌「夢卡朵（mon gâteau）」，今年再度回歸市場，重新於網路平台推出招牌的牛奶生乳捲、水果生乳捲等商品，同時還聘請日本甜點主廚外內潔擔任顧問，不僅食材再升級，而且還新推出台灣卡斯提拉、贅沢醬糜起司蛋糕、巴斯克蛋糕等一系列新品，讓甜食愛好者有不同的新選擇。

創立於2011年的「夢卡朵」，全盛時期在台灣多間百貨公司均有門市，但在2018年時退出市場。經過3年的沈澱，原班人馬再度於網路平台重新出發。本次新聘請的顧問外內潔，乃是日本滋賀縣「八菓市庭縁 いせとう」的甜點主廚，為夢卡朵帶來與日本同步流行的甜點概念，也使用日本昭和製粉高級蛋糕粉、屏東e-能健機能卵、日本北海道40％純生鮮奶油、中澤乳霜等食材，提昇整體品質。

外內潔打造的「台灣卡斯提拉（台灣カステラ）」，乃是以台灣古早味蛋糕改良而成的獨家商品，蛋糕體採用水浴法烘烤，口感輕盈、蓬鬆軟綿，再搭配上以40％純生鮮奶油和中澤乳霜打發的鮮奶油，每顆220元。至於夢卡朵原有的生乳捲產品，外內潔也進行食材升級，蛋糕體以湯種增加彈性與溼潤度，同樣搭配40％純生鮮奶油和中澤乳霜混合的奶油餡，每條380元。另外還有加入草莓、奇異果、糖漬西洋梨的「水果生乳捲」（雙北限定），以及加入巧克力元素的「巧克力生乳捲」，每條各為420、460元。