三星攜手Maison Kitsuné！限量打造Samsung Galaxy Watch4、Buds2特別版

三星電子宣布與「巴黎遇上東京」多元生活概念品牌Kitsuné合作，聯手打造Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné特別版、Samsung Galaxy Buds2 Maison Kitsuné特別版，將酷玩態度注入智慧穿戴裝置，展現更有型的個人品味。

透過雙方跨界合作，Maison Kitsuné招牌狐狸標誌以俏皮逗趣、創意獨具的模樣，躍上Samsung Galaxy Watch4與Galaxy Buds2；而Maison Kitsuné獨有的混血美學，也融入Samsung Galaxy限定版的每個環節，從表帶到表面、耳機到充電盒及保護殼，搭配專為此次合作而調製的高質感色系－月岩白，貫穿Samsung Galaxy系列包羅萬象的主調，在時尚與精緻中取得絕美平衡。

Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné特別版、Samsung Galaxy Buds2 Maison Kitsuné特別版將自10月25日中午12點起於指定三星體驗館及三星商城限量開賣，並預計於11月中下旬陸續出貨。Samsung Galaxy Watch4 40mm Maison Kitsuné特別版建議售價11,990元；Samsung Galaxy Buds2 Maison Kitsuné特別版建議售價6,990元。

Maison Kitsuné共同創辨人Gildas Loaëc表示：「能夠將品牌的獨到風格與經典狐狸標誌，注入三星Galaxy穿戴裝置設計，我們感到欣喜無比。我們愛極了Maison Kitsuné狐狸跨越銀河系的概念，而新色系月岩白、細緻花紋與設計元素，完整詮釋狐狸正展開一場穿越時空的旅行，雙方在構思整體設計過程中獲得滿滿的樂趣。」

Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné特別版表帶採用月岩白色系設計，以討喜的狐狸造型打孔，搭配精緻的雕刻花紋，凸顯受人矚目的視覺美感；另推出印有Maison Kitsuné字樣的客製化星塵灰表帶，用戶可隨心搭配展現個人獨特品味。Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné特別版提供與Galaxy Watch4系列系出同門的全方位健康守護，以及三星史上最直覺易用的One UI Watch介面。

Samsung Galaxy Buds2 Maison Kitsuné特別版同樣以月岩白色系，配備極簡星塵灰皮革保護殼，印有別出心裁的Maison Kitsuné狐狸頭標誌。右側耳機具有狐狸頭圖案，左側耳機則為狐狸尾巴，寓意穿越三星Galaxy裝置持續不間斷的旅程；搭載動態雙驅動單體高低音揚聲器、強化的主動式降噪功能，並具備舒適貼耳的設計，以渾厚、卓越的音質，令聆聽者沉浸在清脆純淨的音樂世界。

Maison Kitsuné為使雙方合作延伸至產品設計以外的領域，打造更廣泛與豐富的全方位體驗，其旗下的音樂品牌Kitsuné Musique也為此次合作策劃播放清單。此外，用戶可透過Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné特別版、Galaxy Buds2 Maison Kitsuné特別版隨盒附贈的NFC卡，安裝專屬的Maison Kitsuné手機主題。