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蔡依林曬華麗性感照 「大辣」等級洋裝ROSE也穿過
休息了好一陣子的Jolin蔡依林一復工就行程滿檔，不但首次與百大DJ Steve Aoki以及歌手Max合作推出全新單曲《都没差Equal In The Darkness》，還出席了GUCCI台北展覽活動，一連兩天放送超多時尚美照讓粉絲看得超過癮！
在昨日GUCCi《Gucci Garden Archetypes原典》展覽活動中，Jolin穿了一身綠色西裝褲裝，內搭的雙G logo內衣若隱若現，在一派復古氛圍中還是展現性感氣息。結果今天她又再度發表一組時尚辣照，只見她身穿Saint Laurent的黑色羽毛小洋裝，胸前兩片布料依舊是大辣等級的設計，搭配華麗的流蘇耳環，天后氣勢超強！而這件衣服之前品牌大使朴彩英ROSE、「格雷女」達珂塔強生也曾穿過，是Saint Laurent今年秋季系列最主打的款式之一。
向來MV都採高規格製作的Jolin昨天在活動也透露，目前《都没差Equal In The Darkness》MV也在趕工中，想必到時候又可以在當中看到她百變的時尚造型，真是太期待啦！
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