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台灣搶先首賣！JOHNNIE WALKER XR23以台灣蘭花為靈感

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台灣首賣JOHNNIE WALKER XR23蘇格蘭威士忌，建議售價3980元，限量於全台菸酒專賣店購買。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣首賣JOHNNIE WALKER XR23蘇格蘭威士忌，建議售價3980元，限量於全台菸酒專賣店購買。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

JOHNNIE WALKER以台灣原生蘭花為靈感，極選珍稀蘭香，融入淬鍊超過23年的醇厚酒液，隆重推出高年份且專為台灣消費者量身訂製的XR23年蘇格蘭威士忌，並於台灣市場率先進行首賣。

XR力求突破傳統威士忌市場框架，為致敬擁有「百年蘭花王國」之譽的台灣，特別為台灣量身打造JOHNNIE WALKER XR23，蘭香撲鼻優雅，入口如百花綻放，豐富餘韻，繚繞不絕。

透過高年份的威士忌酒體展現滑順口感，鼻息間感受豐富且多層次的飽滿花香、奶油餅乾與茶香交織，咖啡、黑巧克力、太妃糖與細緻的檀木與煙燻風味隨之而出；柔和的蘭花香氣與醇厚的檀木煙燻風味尾韻悠長，展現層次更迭，亦剛亦柔的完美酒體。

首席調酒師Jim Beveridge匠心獨具，特選蘇格蘭Speyside區的兩大單一麥芽威士忌酒廠 Cragganmore與Linkwood享譽全球「層次最繁複細緻」與「充滿濃郁花香」的酒液，輔以消逝酒廠Port Dundas的200年歷史底蘊，打造出優雅細緻的風味，香氣餘韻繚繞，讓品嚐者在每一口都能品飲到JOHNNIE WALKER XR 23馥郁香醇，悠蘭繚繞的極致佳釀。

台灣搶先首賣的JOHNNIE WALKER XR23蘇格蘭威士忌，延續深受喜愛的現代感瓶身設計，並將概念再升級，以象徵君子的蘭花展現獨特的雅致尊貴，建議售價3980元，限量於全台菸酒專賣店購買。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

JOHNNIE WALKER XR23蘇格蘭威士忌，延續深受喜愛的現代感瓶身設計。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER XR23蘇格蘭威士忌，延續深受喜愛的現代感瓶身設計。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 巧克力 咖啡

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