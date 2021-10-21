老派漾新意！台積電青年書篆大賞「競賽．研習．教案」創意開徵

國內最具規模的漢字教育和書篆藝術平台「台積電青年書法暨篆刻大賞」，是唯一以高中學子為主要對象，也是少數「競賽」與「推廣」並行的漢字藝術活動。回應潮世代迷戀古著、老件當道的復古風潮，第十四屆以「老派書寫」為主題，鼓勵年輕世代將手寫、手刻的創作形式帶回日常，實踐富含文化及人文底蘊的老派生活品味。競賽之外，首次攜手中研院史語所的教師漢字研習、創意教案徵選也同步開放教師報名，讓書法美學教育進一步深入校園。

為提升青年學子對書法藝術的認識及興趣，台積電文教基金會自2008年開始舉辦高中生書法競賽，除了以競賽拔擢人才，大賞每年精心設計創意主題，邀請年輕藝術家籌劃的體驗工作坊，也常為書篆愛好者的關注焦點。例如去年台積電文教基金會曾邀請青年學子走讀大稻埕老藥房、仿效老中醫書寫藥單，或是在齊東詩社，在風鈴繫上寫給心儀之人的詩句等。這些極具創意的書寫體驗，無不在邀請高中生發現「舊即是新」的魅力，感受老派書寫的趣味。