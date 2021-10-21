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全聯火鍋祭推超過50款獨家名店鍋物 一站購足隨時開鍋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯變身全台規模最大火鍋店，推出超過百款美味鍋物，食材配料一站購足，免排隊在家天天皆可享受名店風味。圖／全聯福利中心提供
全聯變身全台規模最大火鍋店，推出超過百款美味鍋物，食材配料一站購足，免排隊在家天天皆可享受名店風味。圖／全聯福利中心提供

近期氣溫陡降，最適合與家人或三五好友相揪在家吃鍋，看準台灣人超愛吃火鍋，全聯福利中心今年將推出百款美味鍋物，其中超過50款獨家名店鍋物，搭配店內販售的生鮮蔬果魚肉配料，「PXGo!」預購館更祭出各式電火鍋，讓消費者輕鬆一站購足，免排隊在家天天皆可享受名店風味。

為支援消費者隨時開鍋需求，全聯「PXGo!」小時達自10月22日至10月25日限時4天暖心加碼，購買火鍋祭主題指定商品享8.5折優惠，最高可折抵120元。「PXGo!」預購館祭出各式電火鍋優惠價再享折扣，並於10月22日20時 直播起至10月25日，單筆消費滿888元現折100元；10月21日至10月24日透過LINE購物平台導連最高可再享12%點數回饋，包含歌林韓式煮烤鴛鴦電火鍋、松木晶宴電火鍋5L、虎牌多功能電氣火鍋等，不論想吃鴛鴦鍋還是火烤兩吃，趁此時入手最划算。

因應疫情影響，促使許多人選擇在家料理，全聯今年於9月初即開始在門市販售常溫火鍋湯底，不僅販售品項數為歷年來最多，口味更是史上最豐富，不論台式、日式、韓式還是泰式、港式，通通都有，加上冷凍火鍋湯底品項，販售品項數超過百款，其中還有一半以上商品都是全聯獨家販售品牌，包含今年新登場的「賈以食日」、「點點心」、「一風堂」、「藍象廷泰式火鍋」等常溫火鍋湯底；另冷凍火鍋湯底則有「老四川」、「石二鍋」等超人氣名店都將陸續於門市限量上架販售。另外最適合搭配火鍋一起吃的肉品、海鮮、貢丸、蔬菜菇類，也全都有優惠。

全聯今年販售超過50款以上獨家常溫火鍋湯底。圖／全聯福利中心提供
全聯今年販售超過50款以上獨家常溫火鍋湯底。圖／全聯福利中心提供

火鍋 台灣人 直播

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