全聯火鍋祭推超過50款獨家名店鍋物 一站購足隨時開鍋

近期氣溫陡降，最適合與家人或三五好友相揪在家吃鍋，看準台灣人超愛吃火鍋，全聯福利中心今年將推出百款美味鍋物，其中超過50款獨家名店鍋物，搭配店內販售的生鮮蔬果魚肉配料，「PXGo!」預購館更祭出各式電火鍋，讓消費者輕鬆一站購足，免排隊在家天天皆可享受名店風味。

為支援消費者隨時開鍋需求，全聯「PXGo!」小時達自10月22日至10月25日限時4天暖心加碼，購買火鍋祭主題指定商品享8.5折優惠，最高可折抵120元。「PXGo!」預購館祭出各式電火鍋優惠價再享折扣，並於10月22日20時 直播起至10月25日，單筆消費滿888元現折100元；10月21日至10月24日透過LINE購物平台導連最高可再享12%點數回饋，包含歌林韓式煮烤鴛鴦電火鍋、松木晶宴電火鍋5L、虎牌多功能電氣火鍋等，不論想吃鴛鴦鍋還是火烤兩吃，趁此時入手最划算。