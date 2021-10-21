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簡直可愛動物園！Max Mara 快閃主題店 打卡送限定胸針
今年歡慶成立70周年的Max Mara，繼之前推出紀念精選T恤系列之後，近日於微風南山形象旗艦店打造了70周年快閃主題，以許多可愛動物為靈感，讓人一進店就好像來到奇幻的動物王國，在溫暖色調中感受泰迪熊、綿羊、羊駝3D雕塑所帶來的療癒感，非常有趣！
本次70周年快閃主題除了有許多動物加入歡慶行列之外，也可以看到具品牌識別度的MaxMaraGram、1951、驚嘆號「！」等經典元素，更重要的是Max Mara首度跨足生活風格領域，打造多款相關主題單品，價格親民，直得把握時機收藏。像是在Max Mara 19春夏時裝秀上登場就擁有高人氣的Teddy泰迪熊，就推出了絲綢印花髮圈、胸針、鉛筆套裝組、髮圈及購物袋、拖鞋、蓋毯等商品。MaxMaraGram和1951年標誌，也被運用在鑲嵌水晶的M字胸針、耳環等多款配件與包款上。
服裝、配件方面也充滿一片暖色調，除了泰迪熊主題隨處可見之外，品牌中最具代表性的101801駝色大衣和擄獲許多女星心的Teddy Bear泰迪熊大衣，都為了慶祝70周年推出更符合當前流行趨勢的版本，結合科技材質與雙面換穿設計。以防滴水科技尼龍面料製作，在大衣背後以MaxMaraGram字體的貼布繡上創始年分-1951，雙面換穿的特性，更提升了造型搭配上的便利。而設計靈感來自北歐女演員Anite Ekberg的「Anita Bag」也有70周年紀念版本，採用Max Mara大衣最標誌性的獨家面料製成，可正反兩用，也在袋上繡上創始年分1951。
Max Mara微風南山形象旗艦店的70周年快閃主題，會一直進行到11月10日。在此期間凡至快閃店與可愛的泰迪熊動物家族合照並分享至個人社群，還可獲得印有可愛圖騰的70周年限定胸針一個喔！
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