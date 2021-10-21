簡直可愛動物園！Max Mara 快閃主題店 打卡送限定胸針

今年歡慶成立70周年的Max Mara，繼之前推出紀念精選T恤系列之後，近日於微風南山形象旗艦店打造了70周年快閃主題，以許多可愛動物為靈感，讓人一進店就好像來到奇幻的動物王國，在溫暖色調中感受泰迪熊、綿羊、羊駝3D雕塑所帶來的療癒感，非常有趣！

本次70周年快閃主題除了有許多動物加入歡慶行列之外，也可以看到具品牌識別度的MaxMaraGram、1951、驚嘆號「！」等經典元素，更重要的是Max Mara首度跨足生活風格領域，打造多款相關主題單品，價格親民，直得把握時機收藏。像是在Max Mara 19春夏時裝秀上登場就擁有高人氣的Teddy泰迪熊，就推出了絲綢印花髮圈、胸針、鉛筆套裝組、髮圈及購物袋、拖鞋、蓋毯等商品。MaxMaraGram和1951年標誌，也被運用在鑲嵌水晶的M字胸針、耳環等多款配件與包款上。

服裝、配件方面也充滿一片暖色調，除了泰迪熊主題隨處可見之外，品牌中最具代表性的101801駝色大衣和擄獲許多女星心的Teddy Bear泰迪熊大衣，都為了慶祝70周年推出更符合當前流行趨勢的版本，結合科技材質與雙面換穿設計。以防滴水科技尼龍面料製作，在大衣背後以MaxMaraGram字體的貼布繡上創始年分-1951，雙面換穿的特性，更提升了造型搭配上的便利。而設計靈感來自北歐女演員Anite Ekberg的「Anita Bag」也有70周年紀念版本，採用Max Mara大衣最標誌性的獨家面料製成，可正反兩用，也在袋上繡上創始年分1951。