新光三越信義新天地周慶開跑 首日業績可望破10億元

百貨龍頭新光三越信義新天地周年慶今日開跑，新光三越主管表示，先前的預購表現雖然持平，但在五倍券、氣溫降低雙重助攻下，服飾類、運動相關的銷售可望大反攻，首日業績肯定超過10億元。

新光三越主管表示，從南西館周年慶起，五倍券效益特別明顯，而信義新天地的商品更為豐富，在疫情平穩後，民眾的生活回復正軌，出門用餐成為常態，同時天氣、來客、五倍券、送禮等因素都很「順」，「東風在吹、燕子回來了」，周年慶檔期業績衝出60億水準應不成問題。

新光三越主管說，雖然目前還在二級警戒，但首波周年慶至今微幅成長，與原先設定的目標相符。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽也說，氣溫驟降，服飾類有望反攻，這個周末的業績還會更好，最重要的是希望疫情能夠持續穩定，雖然挑戰性很高，全年業績目標仍要達到800億元。