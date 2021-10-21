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夏于喬手繪拍賣捐助「寒士吃飽30」籌經費

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
藝人夏于喬親手繪製3幅畫，預計在25日於人安基金會粉絲團公益拍賣，為寒士吃飽30募集經費。圖／人安基金會提供
藝人夏于喬親手繪製3幅畫，預計在25日於人安基金會粉絲團公益拍賣，為寒士吃飽30募集經費。圖／人安基金會提供

受到疫情影響，寒士吃飽30已連續兩年改變過往的辦桌圍爐形式，改成送禮到府，人安基金會今年邀請擔任第32屆寒士吃飽30愛心大使的藝人夏于喬親手繪製3幅畫，預計在25日於人安基金會粉絲團公益拍賣，為寒士吃飽30募集經費。

人安基金會指出，由人安、創世、華山策略聯盟連續舉行32屆的寒士吃飽30，今年初受疫情影響，辦桌形式特別改變以送禮到家，本屆為了維持防疫安全，仍將以親送方式辦理，由人安全台各地平安站送到家、送到攤、夜訪送到街，讓單親媽媽、獨居長輩、寒士、街友都能感受到年節氛圍。

長期關注社會公益議題的夏于喬，用喜歡及擅長的繪畫來創作3幅畫支持人安，3幅畫分別是「您的愛心我們會化成豐盛的菜餚」、「您的溫暖他們每一口都感受的到」、「寒士吃飽30期待您的參與，讓寒士們都能吃飽飽」。夏于喬解釋，會中的主角「寒士愛心女孩」沒有衣物，代表著一無所有，但擁有善心人士所匯集而成的愛心。

她表示，她捐贈手繪畫，並提供義賣，希望在疫情與景氣交迫之下，替寒士吃飽30經費挹注一股力量，並盼能順利籌措資金。

人安基金會說，邀社會大眾認捐年禮經費與紅包，讓溫情滿人間，祝福寒士朋友們年年平安，愛心專線：(02)2836-1600 分機189，劃撥帳號：1969-5227備註：尾牙小組；線上捐款:  https://ppt.cc/fuJNMx 。

愛心 疫情 辦桌

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