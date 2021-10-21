天團BLACKPINK全員到齊 美搭新鞋示範最潮秋冬時尚

韓國天團BLACKPINK的成員Jennie、Rose、Lisa跟Jisoo個個分開時都是帶貨女王，但合體時更是驚人，只要是她們穿過、配戴過的款式，無一不熱銷。所以adidas Originals在推出全新秋冬FORUM鞋款，自然就找來身為品牌大使的Blackpink詮釋，更是少見的全員到齊，演繹最潮街頭穿搭。

可愛與高級感兼具的Jennie身著寶寶藍連帽上衣，外搭立領綁帶背心與同色系抽繩工裝運動褲。腳踩銀色扣帶經典版FORUM鞋，展現毫不費力的穿搭態度。Rosé則身穿駝色連帽上衣搭配深棕色法藍絨扣帶工裝褲，外罩米色毛絨大衣，加上灰色拉鍊飾邊拼接法藍絨厚底FORUM鞋，經典側邊三條線變成三葉草logo，優雅中帶點前衛叛逆。甜美代表的Jisoo以米白色毛絨飛行員外套作為穿搭重點，搭配米色連帽上衣與經典三條紋運動褲，呈現運動混搭時尚風格。魅力席捲全球的Lisa在FORUM秋冬系列穿出冷冽時尚態度。黑色皮革外套搭配同款束口長褲，黑色外罩仿皮草連帽外套，搭配出高級層次感。

新一季adidas Originals FORUM鞋靈感取自1980年代OG的設計精髓，延續經典輪廓、籃球運動美學基礎，強調復古風格與簡約時尚的設計。保留可調節扣帶與經典X 型腳踝束帶設計，從低筒、中筒或是厚底，鞋帶與扣帶可以自由選擇是否保留或拆除，展現這雙鞋基因裡最原創的實驗精神。另外，adidas Originals還致敬1984年推出的FORUM OG版本，復刻經典復古造型，保留招牌綁帶與原創精髓的藍白交錯設計外觀，推出現代感的版本FORUM Mid 以及FORUM Low，原汁原味還原這雙品牌歷史上最經典的籃球鞋。

Blackpink Rosé身穿駝色連帽上衣搭配深棕色法藍絨扣帶工裝褲，外罩米色毛絨大衣。圖／adidas Originals提供

Blackpink Jisoo以米白色毛絨飛行員外套作為穿搭重點，搭配米色連帽上衣與經典三條紋運動褲。圖／adidas Originals提供

Blackpink Jisoo以米白色毛絨飛行員外套作為穿搭重點，搭配米色連帽上衣與經典三條紋運動褲。圖／adidas Originals提供

Blackpink Rosé身穿駝色連帽上衣搭配深棕色法藍絨扣帶工裝褲，外罩米色毛絨大衣。圖／adidas Originals提供

Blackpink Lisa黑色皮革外套搭配同款束口長褲，黑色外罩仿皮草連帽外套，搭配出高級層次感。圖／adidas Originals提供

Blackpink Jennie身著寶寶藍連帽上衣，外搭立領綁帶背心與同色系抽繩工裝運動褲，腳踩銀色扣帶經典版FORUM鞋。圖／adidas Originals提供

Blackpink Jennie身著寶寶藍連帽上衣，外搭立領綁帶背心與同色系抽繩工裝運動褲，腳踩銀色扣帶經典版FORUM鞋。圖／adidas Originals提供

Blackpink Lisa黑色皮革外套搭配同款束口長褲，黑色外罩仿皮草連帽外套，搭配出高級層次感。圖／adidas Originals提供

adidas Originals FORUM Low籃球鞋3,690元。圖／adidas Originals提供