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天團BLACKPINK全員到齊 美搭新鞋示範最潮秋冬時尚

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals推出全新秋冬FORUM鞋款，找來身為品牌大使的Blackpink詮釋。圖／adidas Originals提供
adidas Originals推出全新秋冬FORUM鞋款，找來身為品牌大使的Blackpink詮釋。圖／adidas Originals提供

韓國天團BLACKPINK的成員Jennie、Rose、Lisa跟Jisoo個個分開時都是帶貨女王，但合體時更是驚人，只要是她們穿過、配戴過的款式，無一不熱銷。所以adidas Originals在推出全新秋冬FORUM鞋款，自然就找來身為品牌大使的Blackpink詮釋，更是少見的全員到齊，演繹最潮街頭穿搭。

可愛與高級感兼具的Jennie身著寶寶藍連帽上衣，外搭立領綁帶背心與同色系抽繩工裝運動褲。腳踩銀色扣帶經典版FORUM鞋，展現毫不費力的穿搭態度。Rosé則身穿駝色連帽上衣搭配深棕色法藍絨扣帶工裝褲，外罩米色毛絨大衣，加上灰色拉鍊飾邊拼接法藍絨厚底FORUM鞋，經典側邊三條線變成三葉草logo，優雅中帶點前衛叛逆。甜美代表的Jisoo以米白色毛絨飛行員外套作為穿搭重點，搭配米色連帽上衣與經典三條紋運動褲，呈現運動混搭時尚風格。魅力席捲全球的Lisa在FORUM秋冬系列穿出冷冽時尚態度。黑色皮革外套搭配同款束口長褲，黑色外罩仿皮草連帽外套，搭配出高級層次感。

新一季adidas Originals FORUM鞋靈感取自1980年代OG的設計精髓，延續經典輪廓、籃球運動美學基礎，強調復古風格與簡約時尚的設計。保留可調節扣帶與經典X 型腳踝束帶設計，從低筒、中筒或是厚底，鞋帶與扣帶可以自由選擇是否保留或拆除，展現這雙鞋基因裡最原創的實驗精神。另外，adidas Originals還致敬1984年推出的FORUM OG版本，復刻經典復古造型，保留招牌綁帶與原創精髓的藍白交錯設計外觀，推出現代感的版本FORUM Mid 以及FORUM Low，原汁原味還原這雙品牌歷史上最經典的籃球鞋。

Blackpink Rosé身穿駝色連帽上衣搭配深棕色法藍絨扣帶工裝褲，外罩米色毛絨大衣。圖／adidas Originals提供
Blackpink Rosé身穿駝色連帽上衣搭配深棕色法藍絨扣帶工裝褲，外罩米色毛絨大衣。圖／adidas Originals提供

Blackpink Jisoo以米白色毛絨飛行員外套作為穿搭重點，搭配米色連帽上衣與經典三條紋運動褲。圖／adidas Originals提供
Blackpink Jisoo以米白色毛絨飛行員外套作為穿搭重點，搭配米色連帽上衣與經典三條紋運動褲。圖／adidas Originals提供

Blackpink Jisoo以米白色毛絨飛行員外套作為穿搭重點，搭配米色連帽上衣與經典三條紋運動褲。圖／adidas Originals提供
Blackpink Jisoo以米白色毛絨飛行員外套作為穿搭重點，搭配米色連帽上衣與經典三條紋運動褲。圖／adidas Originals提供

Blackpink Rosé身穿駝色連帽上衣搭配深棕色法藍絨扣帶工裝褲，外罩米色毛絨大衣。圖／adidas Originals提供
Blackpink Rosé身穿駝色連帽上衣搭配深棕色法藍絨扣帶工裝褲，外罩米色毛絨大衣。圖／adidas Originals提供

Blackpink Lisa黑色皮革外套搭配同款束口長褲，黑色外罩仿皮草連帽外套，搭配出高級層次感。圖／adidas Originals提供
Blackpink Lisa黑色皮革外套搭配同款束口長褲，黑色外罩仿皮草連帽外套，搭配出高級層次感。圖／adidas Originals提供

Blackpink Jennie身著寶寶藍連帽上衣，外搭立領綁帶背心與同色系抽繩工裝運動褲，腳踩銀色扣帶經典版FORUM鞋。圖／adidas Originals提供
Blackpink Jennie身著寶寶藍連帽上衣，外搭立領綁帶背心與同色系抽繩工裝運動褲，腳踩銀色扣帶經典版FORUM鞋。圖／adidas Originals提供

Blackpink Jennie身著寶寶藍連帽上衣，外搭立領綁帶背心與同色系抽繩工裝運動褲，腳踩銀色扣帶經典版FORUM鞋。圖／adidas Originals提供
Blackpink Jennie身著寶寶藍連帽上衣，外搭立領綁帶背心與同色系抽繩工裝運動褲，腳踩銀色扣帶經典版FORUM鞋。圖／adidas Originals提供

Blackpink Lisa黑色皮革外套搭配同款束口長褲，黑色外罩仿皮草連帽外套，搭配出高級層次感。圖／adidas Originals提供
Blackpink Lisa黑色皮革外套搭配同款束口長褲，黑色外罩仿皮草連帽外套，搭配出高級層次感。圖／adidas Originals提供

adidas Originals FORUM Low籃球鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals FORUM Low籃球鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals FORUM BOLD W女鞋3,890元。圖／adidas Originals提供
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adidas BLACKPINK

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