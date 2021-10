我國大眾運輸的第一次！台鐵EMU3000型獲最佳百大設計

繼鳴日號觀光列車入選2020 Good Design Award之後,台鐵局說,新城際列車EMU3000於今天也傳出好消息,依據Good Design 官網公佈資料顯示,由日立製作所、台鐵局以及台鐵美學委員等三方協力合作EMU3000新城際列車,正式獲選2021年「最佳百大設計(Good Design Best 100)」,這也是台鐵局乃至台灣大眾運輸載具首次獲得此項殊榮。

台鐵說,Good Design 是國際四大產品設計獎之一(德國 IF、德國紅點、美國IDEA、日本 Good Design),競爭激烈,以2020年為例,計有4769項作品參賽,經評選後僅1395件作品入圍獲獎,而該次EMU3000可在眾多優秀作品中,獲選為最佳百大(best 100),顯見台鐵局這幾年來推動美學復興已初見成效。

台鐵局說,推動美學復興,主要源於前年2月當時推出的環島之星觀光列車引起各界對於台鐵美學及工藝的不小批評,在交通部前部長佳龍的指示及協助下,成立美學設計審議諮詢小組,此舉為政府部門首創,也帶動台鐵美學復興之路,才會有鳴日號觀光列車、最美的區間車EMU900 以及今日獲選Good Design 最佳百大的EMU3000等成果展現,並逐步建立台鐵重視細節的作業習慣。

台鐵說,該次EMU3000獲選為最佳百大,評選委員給予的評價,主要為何謂具備 「台灣特色」的列車?何謂不單指個別列車設計,而是考量整個鐵路車輛設計的方案?該案同時回應了這個問題,在設計意象部份,本專案透過一般民眾與在地專家再三地討論,透過將台灣特色深層意涵轉為語言及簡潔外觀,搭配柔和洗煉的內裝,完全沒有華麗或奇異的元素,卻富有質感;而設計過程中,打破以往僅由機關及製造商進行車輛設計框架,而是連結營運者、使用者、開發者,透過公開展示、⺠眾意見調查及討論,再到營運推廣,整個過程令人驚豔,因此被高度評價為,不僅具備匠意的高精細度,也成為本地引以為豪,深根土地且經得起未來時間考驗作品。