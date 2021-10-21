買Moët香檳送LED藍芽麥克風 整個城市都是你的KTV

美酒搭配美食、一起唱歌分享心事，是姐妹們最享受的歡樂時光；酩悅香檳邀請你與閨蜜、姐妹、家人，一同重溫KTV歡唱樂趣。即日起至11月中，於全省指定葡萄酒及菸酒專賣店，以優惠價9,999元，購買6瓶酩悅香檳Moët Brut Imperial，即可獲得小巧便攜的「LED聲動光效藍芽麥克風」口袋型麥克風一只（贈品數量有限，顏色隨機贈送，送完為止）。

不論在家Home趴、旅行車程中或是辦公室茶水間的休息時刻，隨時想唱就唱，連知名潮模唐葳都忍不住拿起酒杯大喊「太有趣了」。只要透過簡單操作，結合時下流行的全民Party等手機K歌APP，即刻歡唱最新熱門歌曲。麥克風還可以透過按鍵的切換，呈現不同的LED聲動光效，透過歌曲的波動，呈現不同的K歌氛圍，無時無刻創造專屬的派對空間。

Moët & Chandon Brut Impérial是酩悅香檳酒廠的經典酒款，自1869年創立以來，Brut Impérial是最具代表性也最成功推廣至全球的單品。

這款香檳最具代表性的特徵，就是它活潑生動的果香，在味蕾上的表現相當優雅細膩共匯集約200座不同葡萄園所生產的優質葡萄。它以三種香檳葡萄和諧調配而成（30%至40%的黑皮諾葡萄、30%至40%的皮諾蔓尼紅葡萄、20%至30%的夏多內白葡萄）。釀酒師不惜使用珍貴的典藏酒維持香檳品質（使用量 20%至30%不等）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康