慶teamLab未來遊樂園開展好評不斷！ 全台「日出茶太」憑票現折15元

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於台北士林國立台灣科學教育館繽紛展出中。本次展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，展出兩周內好評不斷，無論大人小孩皆可在這場域中找到樂趣，可謂是老少咸宜的互動藝術展。

主辦單位聯合數位文創為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手橫跨全球六大洲、50個國家與地區的國際茶飲品牌「日出茶太」，除提供多樣化新鮮美味茶飲給消費者外，也鼓勵大家FUN玩生活，凡即日起至11/15期間於日出茶太憑票即享熱銷第一茶飲－太極厚茶拿鐵現折$15元，每張票限購買乙杯。

圖／聯合數位文創提供

展方表示將在遵守相關防疫規範與高標準下，參觀民眾都能安心享受展覽帶來樂趣。此次來台的9大互動主題作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是在東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎的作品；另有最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」深受大小朋友喜愛；以及培養空間意識與合作技能的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」激發你創造力的互動體驗作品。

圖／聯合數位文創提供

在提供良好觀展品質和內容下，熱烈邀請每一位喜愛藝術展覽的民眾們利用平日時間前去台北士林科教館FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！還可憑展覽票券樂享日出茶太的熱銷茶飲，給人超值福利享受，看展CP值指數百分百。

結合聲光互動夢幻藝術展「teamLab未來遊樂園」即起至11/15展覽現場票亭購票憑日出茶太9-11月發票或LINE會員頁面可享展覽活動價$350/張。優惠活動詳情請上官網「udn瘋活動 最新消息」查詢。