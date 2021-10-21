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潘越雲、王若琳首次合體演唱！兩位天籟歌后重新演繹西洋金曲

聯合新聞網 / 聯合數位文創
眾星雲集的西洋金曲演唱會，台北場即將開演。圖／聯合數位文創提供
眾星雲集的西洋金曲演唱會，台北場即將開演。圖／聯合數位文創提供

疫情延宕近五個月後、終於解封得以重啟的「BACK TO 70’s」西洋金曲演唱會，第一站將於10/30 (六) 晚上七點半於TICC台北國際會議中心舉辦，以金曲級歌手二王二后沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳為卡司號召，也特地邀請了客語天后官靈芝和搖滾教母金智娟為台中場獻聲。台北場倒數十天即將開演，歌手們也都卯足全力在準備當中，希望透過動聽的歌聲，帶給人們正向的希望。門票現正在 udn售票網熱烈販售當中，千萬不要錯過這難能可貴的組合。

主辦單位上週特地安排彩排記者會，除了沈文程因既定錄影行程不克參加外，諸位超級唱將均到場「獻聲」，讓彩排現場仿佛成為一個小型演唱會。其中兩位天籟歌后潘越雲、王若琳在本次的演唱會中首次合體，將合作演場經典西洋金曲〈If you go away〉，潘越雲透露歌曲是她挑選，跟王若琳第一次試唱就感覺很有默契很搭配，王若琳則說，在練唱時耳機聽到潘越雲歌聲，都沉浸在潘姐的歌聲中，聽得很忘我。王若琳坦言這首歌對自己來說算「難度頗高」，所以彩排前有特別反覆練唱。

因為疫情而隔了四個多月能再次回到舞台上表演，每位歌手在上週彩排時都感到無比興奮及欣慰，這場演唱會也是眾歌手在疫情解封後首場大型表演，大家都卯足全力把彩排當正式演唱會在練唱，頓時讓彩排室現場有如行走的CD，首首動聽悅耳。王若琳表示：「很久沒有正式演出，回到舞台上唱歌感覺特別珍惜！」更透露「演唱會上將選了很多與友情陪伴的暖心歌曲，期待分享給大家！」

潘越雲、王若琳的第一次合作，默契十足。圖／聯合數位文創提供
潘越雲、王若琳的第一次合作，默契十足。圖／聯合數位文創提供

由於這場由聯合數位文創主辦的「BACK TO 70’s」西洋金曲演唱會，台北場是預計匯市疫情鬆綁後的台灣首場大型演唱會，被各界視為是「示範場」，無論防疫措施及相關規範都將照政府規定嚴格執行；而聊到大家最關心的疫苗問題，現場六組歌手包括黃大煒、潘越雲、王若琳、達美樂兄妹、官靈芝、金智娟都全數打過第一輪疫苗，連沒到場的沈文程也都在六月時超前部屬打完第一劑，目前更有望在開唱前打完第二劑，對於疫情後首次開唱都極具信心。

本次演出的大亮點，將由所有藝人大合唱披頭四主唱John Lennon 的〈Imagine〉，希望藉著歌曲本身溫暖旋律及正能量，為疫情下的大家消彌恐懼，勇敢擁抱希望的未來。歌手們向所有愛音樂的樂迷喊聲：「五倍劵跟藝FUN券最好的用處，就是一定要來聽音樂啊！這絕對是一場最棒的音樂同樂會！」這次演出的黃金組合，無論歌聲吸引力、資歷都創下近期華語樂壇演唱會「重量級」之最，最後搶票機會倒數，詳情請洽 udn售票網

有鑑於防疫升級指示，原訂5月29日（六）於台北國際會議中心、6月26日（六）於台中中興大學惠蓀堂、7月17日（六）於高雄流行音樂中心海音館演出，經主辦單位與各相關單位協調下，將調整為：10月30日(六) 台北國際會議中心、12月11日(六) 高雄流行音樂中心海音館。台中場時間地點則另行擇期公布；卡司部分除了原本黃大煒、沈文程、潘越雲、王若琳二王二后陣容外，分別於台北、台中、高雄加入官靈芝、金智娟及達美樂兄妹。更多相關資訊請上瘋活動官網

演唱會 疫情 高雄流行音樂中心

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