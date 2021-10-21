雷恩葛斯林「末日車神」再上身 新帥照讓人一秒就淪陷

行事作風低調好萊塢男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）因為電影《樂來樂愛你》成為許多人心中的理想型。而他將與「美國隊長」克里斯伊凡、雷吉尚佩奇一同演出《The Gray Man》讓人非常期待新電影的上映。但在此之前，鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）曝光了雷恩葛斯林近期帥照，40歲的他不僅展現出漂泊浪子的瀟灑，帥氣模樣更是讓人一秒就淪陷。

雷恩葛斯林因為演出暢銷小說《手札情緣》中癡情的男主角，而嶄露頭角，後來的幾部電影都有不錯表現，直到2013年的《末日車神》更是他的代表作。滿身的刺青與精實肌肉，加上浪蕩不羈的個性，完全就是「男人不壞，女人不愛」的最佳寫照，而雷恩葛斯林也因為這部電影和太太伊娃曼德絲相戀。到了2016年《樂來樂愛你》演出有才華卻略帶憂鬱的爵士鋼琴家，將人氣推至高峰，更與影后艾瑪史東，被封為「螢幕最佳情侶」。但這之後，雷恩葛斯林就回歸家庭，樂於當愛家好男人，連社群帳號都沒有，十分的低調。

好萊塢男星雷恩葛斯林（左）與 派屈克丹普西。圖／TAG Heuer提供

所以，影迷能見到雷恩葛斯林時，多數都在電影宣傳期；然而也正是他這種內斂卻有深度的個性，被鐘表品牌泰格豪雅相中，成為新任形象大使。泰格豪雅為雷恩葛斯林拍攝全新宣傳大片，讓他配戴新表款，搭配豪車，彷彿又讓人看見多年前《末日車神》裡的那個漂泊浪子。同時還為了歡迎他的加入，並在比佛利山莊舉辦派對，包含了派屈克丹普西、網球巨星大坂直美也都受邀出席。

好萊塢男星雷恩葛斯林成為泰格豪雅新任品牌大使。圖／TAG Heuer提供

就像是呼應雷恩葛斯林的《末日車神》形象，泰格豪雅還同時推出了全新CARRERA系列腕表，以符合賽車的氛圍。品牌再度從骨董表款中擷取精髓，並運用在4款新腕表上。搭載Calibre 5機芯日期腕表，就有著全新表殼設計搭配著清晰易讀的表面；39毫米款在6點鐘位置設有日期視窗，而星期日期41毫米腕表則採用更細緻的日期框設計在3點鐘位置。

雷恩葛斯林演繹全新CARRERA系列39毫米日期腕表，約89,200元。圖／TAG Heuer提供

使用Calibre 7機芯的Twin-Time日期41毫米腕表，採用全新H形精鋼表鍊。表盤外側同時有著銀藍雙色圈做為點綴，兩種對比的顏色分別代表著白天與夜晚，加上帶有紅色三角形的指針，精確呈現第二地區時間。專為女性而設的CARRERA日期29毫米腕表，使用Calibre 9機芯，這款特別之處在於其時標與其他CARRERA腕表有著不同的設計，運用鑽石點綴，並在6點鐘位置亦設有日期顯示視窗。

雷恩葛斯林演繹全新CARRERA系列39毫米日期腕表，約89,200元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅CARRERA系列41毫米星期日期腕表，精鋼表殼搭配皮革表帶，約95,900元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅CARRERA系列Twin-Time日期41毫米腕表，精鋼表殼、表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅CARRERA系列29毫米日期腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配珍珠母貝表盤，並點綴鑽石時標，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供