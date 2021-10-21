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簡嫚書搶先穿浪漫「日曬玫瑰粉」外套 分享養成好氣色妙招

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
私下的簡嫚書本來就熱愛擁抱大自然，更是The North Face的品牌愛用者。圖／摘自簡嫚書instagram
私下的簡嫚書本來就熱愛擁抱大自然，更是The North Face的品牌愛用者。圖／摘自簡嫚書instagram

甫以《她們創業的那些鳥事》奪下金鐘獎最佳女配角的女星簡嫚書，搶先穿上The North Face ICON系列「日曬玫瑰」粉外套，除了大聊戶外運動，更分享了她維持好氣色的妙招，女孩們一定要學起來！

今年33歲且育有二女的簡嫚書，受到The North Face邀請，前往陽明山「實驗山屋」不僅體驗了品牌全新系列外套。還對於山屋所規劃的健行路線頗有興趣，因為私下的簡嫚書本來就熱愛擁抱大自然，更是The North Face的品牌愛用者。像她就提到常隨身帶著顏色鮮豔的Mountain Light Jacket出門，不論是外出拍戲或是帶著小朋友到戶外，「可以隨時穿著遮風擋雨的外套，對我來說很重要」。不僅如此，同時要兼顧家庭與拍攝工作，卻能維持最佳狀態，也讓人好奇她的訣竅是什麼？簡嫚書則說「本來只有做瑜伽，後來還加了皮拉提斯，因為是演員，還是要維持身形的」，一週兩次，每次持續約1個半小時。

簡嫚書示範The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供
簡嫚書示範The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供

就如同陽明山「實驗山屋」在此時規劃全新的山區健行路線，秋季氣候的確是台灣最適宜戶外活動的最佳時刻。Columbia也趁此時推出健行必備單品，各項裝備中，不可少的絕對是底層衣與登山褲。像是保暖快排上衣採用了「Omni-Heat™自體熱能科技」及「Omni-Wick™快排快乾科技」，讓健行者可以在保溫蓄熱的同時也透過布料上特殊的蜂巢狀孔洞，快速排出汗水與濕氣，徹底擺脫過往登山時笨重的多層次穿著，達到保暖排汗兼具的機能，此外上衣更經抗菌處理，帶來抗菌除臭的優點。

The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供
The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供

Columbia防曬快排上衣2,080元。圖／Columbia提供
Columbia防曬快排上衣2,080元。圖／Columbia提供

The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供
The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供

The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供
The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供

Columbia防曬快排上衣2,080元。圖／Columbia提供
Columbia防曬快排上衣2,080元。圖／Columbia提供

保暖 陽明山 品牌

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