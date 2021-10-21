簡嫚書搶先穿浪漫「日曬玫瑰粉」外套 分享養成好氣色妙招

甫以《她們創業的那些鳥事》奪下金鐘獎最佳女配角的女星簡嫚書，搶先穿上The North Face ICON系列「日曬玫瑰」粉外套，除了大聊戶外運動，更分享了她維持好氣色的妙招，女孩們一定要學起來！

今年33歲且育有二女的簡嫚書，受到The North Face邀請，前往陽明山「實驗山屋」不僅體驗了品牌全新系列外套。還對於山屋所規劃的健行路線頗有興趣，因為私下的簡嫚書本來就熱愛擁抱大自然，更是The North Face的品牌愛用者。像她就提到常隨身帶著顏色鮮豔的Mountain Light Jacket出門，不論是外出拍戲或是帶著小朋友到戶外，「可以隨時穿著遮風擋雨的外套，對我來說很重要」。不僅如此，同時要兼顧家庭與拍攝工作，卻能維持最佳狀態，也讓人好奇她的訣竅是什麼？簡嫚書則說「本來只有做瑜伽，後來還加了皮拉提斯，因為是演員，還是要維持身形的」，一週兩次，每次持續約1個半小時。

簡嫚書示範The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供

就如同陽明山「實驗山屋」在此時規劃全新的山區健行路線，秋季氣候的確是台灣最適宜戶外活動的最佳時刻。Columbia也趁此時推出健行必備單品，各項裝備中，不可少的絕對是底層衣與登山褲。像是保暖快排上衣採用了「Omni-Heat™自體熱能科技」及「Omni-Wick™快排快乾科技」，讓健行者可以在保溫蓄熱的同時也透過布料上特殊的蜂巢狀孔洞，快速排出汗水與濕氣，徹底擺脫過往登山時笨重的多層次穿著，達到保暖排汗兼具的機能，此外上衣更經抗菌處理，帶來抗菌除臭的優點。

The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供

Columbia防曬快排上衣2,080元。圖／Columbia提供

The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供

The North Face ICON系列Mountain Light夾克11,880元。圖／The North Face提供