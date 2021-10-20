現賺50元！7款「小馬辣」個人鍋加送手搖飲　198元開吃

了解民眾想要同時品嚐個人獨享鍋物、手搖飲的需求，馬辣集團旗下的線上虛擬商店「小馬辣」，以及台式手搖茶「渴愛純茶室」合作，全新推出複合式的「個人鍋＋手搖飲」套餐組合，提供鴨血豆腐麻辣燙、牛肉麻辣鍋、豬肉鍋等多種選擇，套餐中均免費贈送任選50元以內的茶飲1杯，等於最多現賺50元！

成立於外送平台UberEats的「小馬辣」，標榜以親民價格提供一系列特色鍋物、麻辣燙，就算一個人在家也能輕鬆開鍋，而且平均5～15分鐘就能出餐，更能符合現代人的用餐需求，雖無實體門市，但仍獲得許多粉絲支持。至於甫於今年6月開幕的「渴愛純茶室」，店面座落於台北車站商圈，主打台式復刻懷舊風格，店內以調和紅茶為基礎，搭配上奶蓋、珍珠等不同配料元素，提供數十款的特色茶飲，近期也以屏東紅肉火龍果，推出「豔紅雪檸、艷紅多多、艷紅椰椰」等3款鮮果飲品，均一價60元。