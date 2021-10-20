現賺50元！7款「小馬辣」個人鍋加送手搖飲　198元開吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
渴愛純茶室座落於台北車站商圈，主打台式復刻懷舊風格。圖／馬辣提供
渴愛純茶室座落於台北車站商圈，主打台式復刻懷舊風格。圖／馬辣提供

了解民眾想要同時品嚐個人獨享鍋物、手搖飲的需求，馬辣集團旗下的線上虛擬商店「小馬辣」，以及台式手搖茶「渴愛純茶室」合作，全新推出複合式的「個人鍋＋手搖飲」套餐組合，提供鴨血豆腐麻辣燙、牛肉麻辣鍋、豬肉鍋等多種選擇，套餐中均免費贈送任選50元以內的茶飲1杯，等於最多現賺50元！

成立於外送平台UberEats的「小馬辣」，標榜以親民價格提供一系列特色鍋物、麻辣燙，就算一個人在家也能輕鬆開鍋，而且平均5～15分鐘就能出餐，更能符合現代人的用餐需求，雖無實體門市，但仍獲得許多粉絲支持。至於甫於今年6月開幕的「渴愛純茶室」，店面座落於台北車站商圈，主打台式復刻懷舊風格，店內以調和紅茶為基礎，搭配上奶蓋、珍珠等不同配料元素，提供數十款的特色茶飲，近期也以屏東紅肉火龍果，推出「豔紅雪檸、艷紅多多、艷紅椰椰」等3款鮮果飲品，均一價60元。

為提供台北車站商圈周遭上班族、學生豐富的用餐選擇，原本僅限於UberEats販售的「小馬辣」，自即日起同步於「渴愛純茶室」販售，提供鴨血豆腐麻辣燙、豬肉麻辣燙、牛肉鍋、牛肉麻辣鍋等7款外帶限定餐點，每份售價198～278元不等，且隨餐均會免費搭配渴愛純茶室「50元以下任選茶飲1杯」，等於通通現賺50元，亦可提供加價升級服務。另外即日起至10月31日期間，至現場購買任一茶飲並按讚追蹤粉絲團，即可免費添加熊貓珍珠、椰果或椰子爽（3選1），增添品飲時的豐富口感。

「小馬辣」於「渴愛純茶室」販售7款外帶餐點，並免費搭配「50元以下任選茶飲1杯」。圖／馬辣提供
「小馬辣」於「渴愛純茶室」販售7款外帶餐點，並免費搭配「50元以下任選茶飲1杯」。圖／馬辣提供

台北車站 套餐 屏東

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